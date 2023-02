RTL Belgium va diffuser quelques étapes du Giro

Si RTL Belgium nous a confirmé l’information, elle se refuse cependant à donner des détails concernant le nombre d’étapes diffusées, le calendrier de celles-ci ou même le nom du journaliste et de l’éventuel consultant qui seront chargés de suivre la course. Selon le site spécialisé en cyclisme, la diffusion des quatre premières étapes, d’une étape à déterminer et de la dernière étape du Tour d’Italie. Pour les autres étapes, les téléspectateurs seront renvoyés vers Eurosport sur le web ou via l’opérateur Proximus Pickx. Les résumés de chaque étape font également partie du lot décroché par la chaîne privée.