Christophe Beaugrand vole au secours de Denis Brogniart : “Un mec bien”

Le présentateur de TF1, qui sera bientôt de retour aux commandes de la saison 2023 de Koh-Lanta, est au cœur d’une polémique à la suite d’un article paru dans le magazine Voici. Denis Brogniart est épinglé notamment par les journalistes Charlotte Namura et Anne-Laure Bonnet, avec qui le présentateur a collaboré. On lui reproche des colères, des insultes et des collaborations compliquées.