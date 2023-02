À la télé ce mardi soir: toujours d'incroyables talents

Pour cette nouvelle édition, le casting des jurés reste inchangé: on retrouve le magicien et comédien Éric Antoine, les chanteuses Hélène Segara et Marianne James et l’humoriste québécois Sugar Sammy. "Par contre, niveau candidats, le casting est encore plus audacieux que les années précédentes: je pensais avoir tout vu et pourtant, j’ai encore été surpris et émerveillé, souligne Éric Antoine. On a par exemple un numéro avec 400 drones ou une danse verticale à 60 mètres de haut: du jamais vu !"

« De la joie et de l’émotion »

Pour orchestrer tout ce joyeux monde, on retrouve pour la troisième fois Karine Le Marchand qui, comme toujours veille au bien-être des candidats. "Le courant passe vraiment bien entre les membres du jury même s’ils se chamaillent beaucoup, il y a une certaine fluidité, note l’animatrice . Mais du côté des candidats, j’ai ressenti beaucoup de joie et d’émotions. On a affaire à des candidats de caractère aussi qui ont beaucoup d’énergie à transmettre."

Un public de plus en plus exigeant

Nouvel ingrédient dans cette 17e édition: le public qui agit comme un cinquième juge et vient mettre son grain de sel dans la mécanique un peu trop huilée de l’émission. Dès les auditions, le public (du moins une centaine de spectateurs) muni d’un petit boîtier va pouvoir donner son avis sur les prestations. "C’est une première au monde, précise Éric Antoine. Et, on s’est rendu compte qu’on avait un public vraiment exigeant, parfois plus intransigeant que nous. Ce nouveau paramètre va créer pas mal de surprises."

Comme toujours, La France a un incroyable talent va mettre en lumière de véritables artistes au talent indéniable mais aussi de drôles de personnalités un peu barrées. "On a vu le meilleur mais aussi le pire de la France", conclut assez justement Sugar Sammy.

