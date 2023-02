Réalisé par Sébastien Lifshitz, un réalisateur français exceptionnel qui explore sans relâche les méandres de l’identité sexuelle ( Les Invisibles, Adolescentes), ce documentaire sensible et touchant est consacré à Sasha, 7 ans, qui se vit comme une petite fille depuis l’âge de 3 ans. Il suit son quotidien et celui des parents durant une année, relatant les victoires remportées par Sasha contre l’hostilité du monde…

2. Mardi 7 : Energie nucléaire, l’éternel débat - ARTE, 20 h 55

Un docu qui évoque l’enthousiasme qu’a suscité le nucléaire avant...sa contestation. ©© Broadview TV

Après la Seconde Guerre mondiale, le nucléaire civil a fait naître l’espoir d’un monde en plein essor. Face à la crise pétrolière des années soixante-dix, on a tout misé sur cette nouvelle énergie, notamment pour la production d’électricité. Et puis la méfiance s’est installée, raconte ce docu de 2 022. On voudrait se débarrasser du nucléaire, mais à chaque fois, c’est comme le naturel, il revient au galop.

3. Mercredi 8: #Investigations sur la pénurie de généralistes - La Une, 20 h 20

Les médecins généralistes se font rares, mais on ne fait rien pour solutionner le problème. ©RTBF

Au sommaire du magazine #Investigations, comme premier sujet, la pénurie flagrante des médecins généralistes. À la campagne, ils se font rares et sont débordés. Mais les villes et leurs quartiers populaires sont désormais aussi touchés. Et aucune mesure radicale ne vient enrayer le phénomène, provoqué par les quotas. L’autre sujet, ce sera les PEB, qui ont pris de plus en plus d’importance dans la valeur d’un bâtiment.

4. Jeudi 9: Enquête sur les écologistes radicaux - France 2, 21 h 10

Se coller à des œuvres d’art, une façon de manifester pour le climat qui a fait beaucoup d’émules. ©© FTV

Le magazine Envoyé Spécial, avec Élise Lucet à la présentation, s’intéresse aux opérations "coup-de-poing" organisées par toute une série d’associations comme Dernière rénovation, Just stop oil ou Extinction Rébellion, composées de beaucoup de jeunes, souvent diplômés et citadins qui ont choisi de frapper fort pour alerter sur l’inaction climatique. Quitte à se retrouver en justice.

5. Vendredi 10: les Victoires de la musique - France 2, 21 h 10

Retour du barnum des «Victoires de la musique». Peu importe le prix de l’électricité! ©Gilles GUSTINE -FTV

Trois heures d’émission, une 38e édition, un orchestre de 28 musiciens en direct et "live", tous les artistes qui font pour l’instant la scène musicale française, que cela soit Stromae, Pomme, Bigflo & Oli, Orelsan, Grand corps malade, Ben Mazué, Gaël Faye ou Angèle. Un spectacle qu’on promet grandiose et un palmarès qui donnera lieu, comme toujours, à des discussions passionnées.