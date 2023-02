Femme des années 80

Lorsque le directeur de l’émission demande à Dale de faire équipe avec Helen pour contenir ses ambitions, le jeune homme accepte dans l’espoir d’accéder à une promotion. Leur relation se transforme en une alliance fragile à la faveur de la tragique nouvelle de la semaine, l’explosion de la navette spatiale Challenger…

Relations humaines

Le milieu de la télé est venu un peu par hasard, assure le scénariste et producteur australien Michael Lucas à Arte: "Tout est parti des personnages principaux, Helen et Dale. J’avais envie de raconter la relation d’un homme et d’une femme qui, chacun de leur côté, sont en conflit avec le cliché qu’on attend d’eux. Ce n’est que lorsque j’ai commencé à réfléchir au décor dans lequel pouvait se dérouler leur histoire que l’idée de la télévision m’est apparue. Dans ce milieu, la pression est particulièrement forte sur l’image que l’on doit donner: virile et charismatique pour les hommes, belle et posée pour les femmes. C’était l’environnement idéal pour explorer ces personnages dans leur double dimension."

Quant aux années1980, le scénariste n’a pas choisi l’époque pour les brushings surgonflés et les épaulettes extra-larges, mais parce qu’elle a été la décennie de l’explosion des infos télé avec notamment l’apparition de la technologie satellitaire.

«C’est une combattante»

L’actrice australienne Anna Torv, révélée par la série Fringe, incarne Helen Norville, une présentatrice de JT à la fois ambitieuse et fragile, en lutte contre la misogynie des années 1980 : "C’est une combattante, dit-elle de son personnage. Contrairement à Geoff, le partenaire qu’on lui impose, elle cherche à explorer la dimension humaine des événements. Mais elle est aussi fragile psychologiquement, et constamment rabrouée par les hommes qui l’entourent! L’enjeu pour nous était d’incarner cette complexité sans se laisser influencer par les représentations d’aujourd’hui. J’ai pris énormément de plaisir à creuser l’instabilité émotionnelle de Helen."

