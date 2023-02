”Koh-Lanta : le Feu sacré” : les nouveautés de cette saison du jeu de TF1

Koh-Lanta est de retour dans quelques jours et on en sait un peu plus sur l’émission phare de TF1, qui sera à nouveau diffusée le mardi et non plus le vendredi. Cette 24e saison a été tournée en août et septembre 2022, dans le nord-est des Philippines, à Caramoan précisément. Denis Brogniart, qui récemment présenté ses excuses pour des dérapages, reste évidemment à la présentation du jeu.