Inédit : trois Belges parmi les candidats de “Koh-Lanta, le Feu sacré”

La première se nomme Élodie Migeal et elle est responsable communication et marketing chez Asmodee, société qui édite des jeux de société. Originaire d’Ophain (Braine-l’Alleud), elle est domiciliée à Ittre en Brabant wallon. Elle a été diplômée en relations publiques de l’IHECS en 2012. Fan de jeux télé, elle a été candidate du Septante et un en juin 2021. Elle avait remporté la somme de 1600 euros. Elle a également une passion pour le chant. Elle a déjà posté quelques vidéos de reprises sur Youtube.

Le second candidat belge se nomme Emin Luka. Il est originaire de Bruxelles et est COO (chief operating officer) chez Brussels Expo. C’est lui notamment qui avait été en charge de l’organisation de la vaccination au sein du Palais 1 lors de la pandémie. Plus récemment, c’est également lui qui a organisé l’accueil des réfugiés ukrainiens. Il est également sollicité lors des grands salons, comme celui de l’auto qui s’est clôturé voici quinze jours ou encore l’exposition James Bond.

Enfin, la troisième candidate belge s’appelle Helena Roosen. Elle est kinésithérapeute et coach sportif à Braine-l’Alleud. Elle n’est pas une inconnue pour les téléspectateurs belges puisqu’elle est chroniqueuse dans l’émission Le 6/8 sur La Une, animée par Sara de Paduwa. En 2021, elle avait participé à Ninja Warrior sur TF1. Elle avait malheureusement chuté après un parcours d’une minute 33 secondes. “J’ai été gymnaste de haut niveau avec douze à quinze heures d’entraînement par semaine, j’ai fait du triathlon et récemment de la boxe Thaï. J’ai toujours fait mon sport de façon très intensive avec un attrait permanent pour les compétitions”, nous indiquait-elle à l’époque.

On a hâte de voir les premières images !