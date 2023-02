À la télé ce mercredi soir : le patrimoine français aux enchères

Mobilier urbain réputé

À Paris, à l’Hôtel Drouot, le plus ancien établissement de vente aux enchères au monde, Maître Lucien organise chaque année la vente "Paris mon amour". Elle met à l’honneur le patrimoine de la capitale et permet de s’offrir une pièce de ce mobilier urbain réputé dans le monde entier. Cette année, Me Lucien a découvert un véritable trésor: un vitrail Art déco, signé Georges Hagnauer, qui n’a jamais été montré au public.

Exceptionnellement, les équipes de France 3 ont eu l’autorisation de pénétrer dans les coulisses de la plus grande maison de vente aux enchères du monde: Christie’s New York. En suivant l’un de ses commissaires-priseurs, le Français Adrien Meyer, vous allez assister à la vente de l’une des plus importantes collections d’art de ces dix dernières années. Avec des œuvres de Monet, Degas et Rothko, les prix promettent d’atteindre des sommets.

Le reportage permettra aussi de partager les souvenirs de Robert Monnier, l’arrière-petit-fils du grand peintre Henri Matisse, contraint de se séparer d’une partie de la collection d’art de sa mère: des chefs-d’œuvre de Matisse, Duchamp ou Giacometti, au milieu desquels il a vécu depuis l’enfance.

Le monde des enchères, ce sont aussi des experts. Élodie Jeannest de Gyvès, experte en sculpture ancienne, nous racontera l’histoire d’une statuette médiévale que l’on croyait disparue et qui a retrouvé sa place dans une église d’Auvergne.

Enfin, dans la région des châteaux de la Loire, le magazine suivra une famille qui a décidé de vendre aux enchères l’ensemble du mobilier intérieur de son palais privé: le Palais Briau, une folie architecturale bâtie au XIXe siècle dans le style de la Renaissance italienne. Beaucoup d’émotion au programme.

