RTBF : le digital toujours en croissance en 2022

Est-ce à dire que l’on est arrivé à la croisée des chemins où le digital prend le dessus sur le linéaire (le bon vieux poste de télé) ? Que nenni !, répond Xavier Huberland, directeur général du pôle Médias de la RTBF.

"Ce qui compte pour nous, c’est de continuer à renforcer le lien avec notre public", indique-t-il tout en brandissant les chiffres d’une étude déclarative en ligne réalisée entre le 22 septembre et le 6 octobre de l’an dernier à laquelle 1 505 personnes ont participé et qui indique que 91,2% des 16 ans et + de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont en contact avec la RTBF chaque semaine. Ce score quasi stalinien, la RTBF l’obtient grâce à tous ses médias.

Leader pour la 4e fois

Même si la télévision linéaire est en baisse – entre 2017 et 2022, l’audience TV Live +7 quotidien en 4 ans et + de la RTBF est passé de 2 170 702 à 1 996 869 téléspectateurs (-8% en cinq ans ce qui est inférieur au marché de la FWB, où la baisse est de 12,5%) -, elle reste un média puissant. "La RTBF est leader en totale journée pour la quatrième année consécutive, note Xavier Huberland, avec 26,7% de parts d’audience." La Une affiche 19,7% de parts de marché, Tipik 5,7% et La Trois 1,4%. Les chaînes du groupe RTL sont à 23,4% et les chaînes françaises (TF1, France 2 et France 3) arrivent à 21,9% en cumulé (dont 11,7% rien que pour TF1).

Tous les secteurs – info, sport, culture, divertissement – sont touchés par cette lente érosion de l’audience. Mais certaines émissions s’en sortent mieux que d’autres: c’est le cas de QR l’actu ou QR le débat (+ 4,3% et + 1,4%), l’Europa League (+ 5,2%) ou le Tour de France (+ 5%), Dans la bulle de… (+4,2% par rapport à Tout le Baz’art), les séries belges Des gens bien (304 000 téléspectateurs et 17,7% de parts de marché) et Pandore (331 000 téléspectateurs et 20,3% de parts d’audience).

Parmi les moins bons résultats, on pointera #Investigation ou le JT de 19 h 30 qui régressent légèrement (- 0,7 et – 0,9%), La Tribune (85 000 téléspectateurs et 7,3% de parts d’audience, contre plus de 100 000 téléspectateurs avant le Covid) ou encore la saison 10 de The Voice Belgique qui n’a pas été à la fête avec une chute de 4,4 points.

C’est là qu’on en revient à Auvio. Car là où les chiffres sont moins bons en linéaires, on assiste parfois à des remontées spectaculaires en regardant les chiffres de consommation sur la plateforme. Celle-ci a atteint 104 millions de vues en 2022 (+5%), chiffre qui comprend les programmes RTBF (à + de 90%) mais aussi les émissions des autres chaînes (AB, LN24, Radio Canada, NRJ, l’info de l’ARD…) que l’on retrouve sur Auvio. Les programmes les plus appréciés ? La fiction (33,8 millions), le sport (32,7 millions) et l’info (18,7 millions).

« Bascule d’usage »

Retour dès lors à la question de départ, mais posée différemment : quand le digital prendra le dessus sur l’offre linéaire ? "Il y a une bascule d’usage qui se fait progressivement, note Xavier Huberland. Et donc vous allez voir progressivement arriver des émissions d’abord en digital avant d’être diffusées en linéaire, comme c’est le cas pour certains podcasts (lire-ci dessous). Cela répond à un usage, mais c’est aussi dû au fait que nous n’allons pas pouvoir maintenir un investissement exclusif au linéaire et exclusif au non-linéaire. Ce n’est pas tenable (NDLR: économiquement), alors qu’il nous faut du contenu de qualité des deux côtés."

Xavier Huberland est clair: "Le premier point de bascule se fera au niveau des plus petits. Aujourd’hui, c’est déjà le public qui passe le moins de temps pour regarder un programme en linéaire. C’est pour cela que l’on a développé un univers Kids sécurisé sur Auvio. Pour le reste, dans notre vision stratégique 2027, le maître mot, c’est agilité. L’option de réduire les chaînes linéaires n’a pas été retenue. On se donne rendez-vous dans cinq ans pour voir où nous en sommes…"