Paloma et Jason, le couple montois qui espère aller loin dans la 17e saison de Pékin Express

« Complexés et déjantés »

Présentés par la production comme "le drôle de couple belge", Paloma et Jason sont ensemble depuis 12 ans et ils n’ont jamais pris l’avion. "Totalement décomplexés et déjantés ils sourient à la vie, indique la production dans le dossier de presse. Ils forment aujourd’hui un couple ultra-complice, très fusionnel et se considèrent comme “en marge” de la société. Ils ont très envie de quitter la Belgique et de découvrir le monde ensemble. Ils ont des rêves d’aventure et souhaitent faire le tour de l’Europe s’ils gagnent. Mauvais perdants, ils ne lâcheront rien et feront tout pour aller jusqu’au bout du jeu", précise encore Studio 89 Productions,

Ils auront évidemment fort à faire face à sept autres binômes tout aussi motivés: Colette et Léa, la tante et la nièce Marseillaise ; Cyrille et Luc, le couple breton ; Alexandra et Laura, les sœurs "chien et chat" ; Tanguy et Florian, les cousins candides de l’Aude ; Alexandre et Chirinel, les amoureux stratèges parisiens ; Xavier et Céline, le patron et l’employée lorrains et enfin Nathalie et Angie, les inconnues de Saint-Nazaire et Garges-lès-Gonesse.

Altitude et froid

C’est en Amérique du Sud que l’aventure se déroulera, des sommets de la cordillère des Andes à la plage de Copacabana, avec trois pays au programme: la Bolivie (déjà visité lors de la saison 3), le Paraguay (une première) et le Brésil (déjà visité lors de la saison 3). Un parcours de 10 000 km au cours duquel il s’agira de s’acclimater à l’altitude – le lac Titicaca se situe à 3 800 m d’altitude – et aux températures plus froides, puisque c’était l’hiver au moment du tournage (fin août, début septembre 2022). Ils vont devoir plonger dans le lac qui était à 6°C.

Si les aventuriers disposent toujours d’un euro par jour et par personne, une nouvelle règle fait son apparition: le choix secret.

À la fin de chaque étape le binôme arrivé en dernière position ne sera plus seul à choisir son adversaire pour le duel final. L’ensemble des candidats va pouvoir désigner secrètement le binôme qu’ils veulent mettre en difficulté. Une règle qui risque de perturber la stratégie des binômes et de réserver quelques surprises de taille lors du vote final.

Concernant les épreuves, la production garde le mystère, mais on sait déjà que la course de camion les yeux bandés dans le désert de sel d’Uyuni en Bolivie déjà vue lors de la saison 3 sera reconduite.

Les vainqueurs peuvent toujours remporter jusqu’à 100 000 euros. Les Belges seront-ils à la hauteur de leurs glorieux prédécesseurs ? Réponse dans quinze jours.