À la télé ce mardi soir: cuisine bretonne, plus de beurre que de mal

Pourtant, à la fin du XIXe siècle, la cuisine bretonne n’avait pas bonne presse. "Au départ, la galette était la nourriture des pauvres, mangée sur le pouce par les ouvriers, méprisée par les voyageurs, écrivains ou peintres, explique Bernard Hulin auteur de Et vous ? Êtes-vous crêpe ou galette ?. Sa célébration concorde avec l’arrivée des Bretons à Paris et l’essor du tourisme. Et le fameux kig ha farz n’était pas mieux loti." Mais c’est, semble-t-il, de l’histoire ancienne vu la queue dans les marchés locaux pour repartir avec sa galette saucisse.

La galette: affaire de femme et de poigne

La galette bretonne préparée à base de farine de sarrasin, d’eau et de sel demande un sacré coup de main pour aérer suffisamment la pâte. En témoigne le geste vigoureux de Joséphine que l’on découvre dans le reportage. À 84 ans, elle continue d’accueillir, le samedi midi, amis, famille et gourmands dans son garage, qui lui a tenu lieu de restaurant et de cuisine à partir des années 1970. Ici, la crêpe se déguste émiettée dans un lait ribot ou de manière plus conventionnelle. "Autrefois, il n’y avait pas d’autres ingrédients que le beurre et l’œuf. C’était incongru de mettre autre chose, explique l’un des convives. D’ailleurs, on n’y pensait pas. Après est venu le jambon, le gruyère. Mais beaucoup plus tard."

Le reste de ce voyage culinaire concocté par la réalisatrice Frédérique Mergey vous conduira, entre autres, à Vitré, Saint-Malo, Guémené-sur-Scorff, Gestel et Concarneau où l’on croisera un ancien chef étoilé, un meunier d’exception, un pâtissier révolutionnaire, un boulanger héritier d’un savoir-faire, un éleveur aux méthodes surprenantes, un artisan-charcutier défenseur des traditions…

France 5, 21.00