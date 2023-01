Attention: le titre complet de l’enquête est "la révolution du caleçon". Ce reportage (qui sera suivi d’un débat animé par Julie Morelle) part du constat de ce que de plus en plus de femmes ne veulent plus de la pilule et des risques qu’elle implique pour la santé. La contraception masculine existe aussi (vasectomie, méthode thermique…) et ce docu vise à déconstruire les peurs et idées reçues sur le sujet.

2. Mardi 31: «Plus de beurre que de mal» - France 5, 21h

Sous ce titre alléchant se cache un documentaire sur la… cuisine bretonne réputée savoureuse, généreuse et populaire. Jadis repas "de pauvre", la galette a acquis ses lettres de noblesse au cœur de la gastronomie française. Il sera aussi question ans ce documentaire inédit de l’andouille de Guéméné, la vraie, l’originelle et du kouing-amann, né à Douarnenez, réputé dessert le plus riche au monde.

3. Mercredi 1er février : L’explosion du marché de l’art - France 3, 21h10

Le magazine "Des racines et des ailes" s’intéresse au marché de l’art qui, malgré la crise, ne s’est jamais si bien porté. En France, en 2021, le produit des ventes aux enchères a atteint 4 milliards d’€, 40% de plus que l’année précédente et avec un public d’acheteurs de plus en plus jeune. De Paris à New York, les commissaires-priseurs, experts et vendeurs partagent leur passion pour le patrimoine.

4. Jeudi 2: Série «Profession: Reporter» - ARTE, 20 h 55

Pas un docu mais une série australienne en six épisodes qui nous replonge dans les années quatre-vingt (c’est la mode, dirait-on) et recrée les coulisses d’un journal télévisé dans une chaîne grand public ! Un monde professionnel où paternalisme et homophobie sont la norme et où il n’est pas simple de concilier son identité et le désir de s’accomplir professionnellement… surtout si l’on veut passer à la télé.

5. Vendredi 3: Jackie Chan - La Trois, 20H35

Portrait de l’acteur et réalisateur hongkongais, célèbre pour ses cascades réalisées sans trucages, son kung-fu comique et son humour gentil et potache. Récompensé d’un oscar d’honneur en 2017, Jackie Chan est né en avril 1954 de parents qui ont fui la Chine communiste. À 17 ans, il devient cascadeur alors que ses parents ont migré en Australie. Le début d’une carrière très spéciale.