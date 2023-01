Quatre épisodes et c’est déjà fini. Ce samedi soir, le concours Lego Masters présenté par Éric Antoine propose une finale de haut niveau entre les quatre binômes qui sont encore en compétition.

Il y a d’abord Rodolphe et Théo (duo père et fils), originaires d’Elliant dans le Finistère. Ces anciens réservistes – ils ont rejoint le jeu car un autre duo s’est désisté une semaine avant le début des tournages – ne croyaient pas arriver jusqu’à ce stade, alors qu’ils pratiquent leur passion du Lego tout à fait en amateur.

Le deuxième duo en finale est constitué de Camille et Caroline. Le psychiatre de 35 ans et sa sœur étudiante en graphisme de 22 ans ont marqué les esprits avec leur girafe dont certains éléments devaient bouger avec le vent. Leur point faible ? Un certain manque d’organisation. Le troisième duo finaliste est formé par Mickaël et Fabien, un dessinateur naval de 46 ans et un agent d’informations hospitalier de 51 ans. Les Bretons qui n’avaient jamais fait de construction ensemble ont épaté le jury. Il faut dire que Mickaël est un vrai mordu et que depuis une dizaine d’années, il anime des ateliers Lego dans des centres commerciaux et expose ses créations un peu partout en Europe.

La terreur des profondeurs marines

Enfin, les derniers finalistes sont Marius et Thibaut. Ils ont 19 et 18 ans et sont étudiants en école d’art et graphisme et ont jusqu’ici marqué l’émission par leur bonne humeur et leur folie.

En début d’émission, les quatre binômes vont s’affronter dans une épreuve totalement inédite, intitulée "La terreur des profondeurs marines". Ils vont devoir construire une scène qui se déroule sous l’eau et l’autre en surface, avec qui doit coller au thème de l’eau avec un monstre marin.

Un binôme sera éliminé au bout de cette épreuve. Les trois derniers duos vont ensuite avoir carte blanche pour épater le jury formé par Georg Schmitt et Paulina Aubey mais aussi les anciens candidats et le public. À la clé: un chèque de 20 000 euros.

2. Samedi 28: Gala des pièces jaunes - France 2, 21 h 05

Brigitte Macron et le coach des «Bleus» Didier Deschamps lançant l’opération des pieces jaunes. ©PHOTOPQR/NICE MATIN/MAXPPP

Créée en 1989 par la Fondation des Hôpitaux, l’opération "pièces jaunes" a longtemps été liée à la personnalité de sa marraine, Bernadette Chirac, épouse de l’ex-président, qui a cédé le témoin en 2 019 à Brigitte Macron. Revoici un gala visant à récolter des fonds au profit des enfants et ados hospitalisés et qui proposera série d’artistes lors d’une grande soirée musicale avec notamment Mika, Gautier Capuçon, Blackpin, Pharell Williams, Vianney, etc.

3. Samedi 28: Opéra « La Sonnambula» en direct - La Trois, 20h05

Occasion rare de voir un opéra en direct, depuis l’Opéra royal de Wallonie à Liège. ©@ J. Berger (ORW)

Amina et Elvino vont se marier, mais la jeune femme est aperçue endormie dans le lit du comte Rodolfo, de passage dans la région. Accusée d’adultère, elle défend son honneur avec force. Mais qui est donc ce fantôme qui erre la nuit dans les rues du village ? Ce que propose La Trois, c’est une retransmission en direct depuis l’Opéra royal de Wallonie de cet opéra de Bellini composé en 1831. La mise en scène est très originale, créée par le cinéaste Jaco Van Dormael et la chorégraphe Michelle-Anne De Mey,

4. Dimanche 29: «Belgium night music » - TIPIK, 19h

Toute la soirée, la «Belgian music night» mettra en vitrine les talents du moment. ©Patrick Moriamé

Pour la 3e année consécutive, la chaîne publique veut mettre en avant les chanteurs belges sur toutes ses radios à l’occasion de la "Belgian Music Week". Une opération qui se ponctue par une émission musicale ce dimanche qui verra des duos inédits (voire improbable, genre Plastic Bertrand + Behind the pines) dans des titres s’éloignant de leurs habitudes, mais aussi des artistes émergents et des remix par Kid Noize des grands succès de l’électro belge, en commençant par Telex.

5. Dimanche 29 : « Les fantômes du pétrole » - France 5, 19h55

Des puits de pétrole à l'abandon en Californie. Ils constituent des bombes écologiques à retardement. ©© Dream Way Productions

En France, en Allemagne, en Angleterre ou aux États-Unis, des scientifiques et des lanceurs d’alerte mènent une traque vertigineuse: retrouver les puits de pétrole et de gaz délaissés par l’industrie pétrolière. Il y en aurait...entre 20 et 30 millions, laissés à l’abandon sur tous les continents. Forages non rebouchés, laissant échapper des matières dangereuses. Des bombes écologiques à retardement. Un docu tout neuf (2 022) et étonnant d’Audrey Gloagen.