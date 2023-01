Denis Brogniart présente ses excuses après des dérapages : “J’ai eu des mots qui ont dépassé ma pensée”

La première explique que Denis Brogniart l’aurait insultée après une hésitation, lançant qu’elle “n’était qu’une merde, tout juste bonne à sourire”. Charlotte Namura précise s’être “effondrée aux toilettes” après l’incident, tremblant de tout son corps.

”Denis a maltraité énormément de gens. La plupart n’osent pas en parler car ils bossent à TF1 et qu’ils ont peur de perdre leur travail. Les dirigeants de la chaîne le savent, ils devraient l’empêcher de nuire, mais ils ne font rien”, détaille-t-elle encore.

Charlotte Namura s’est éloignée des plateaux télé depuis plusieurs années, après avoir été “humiliée et insultée”, avait-elle expliqué en 2021 sur Twitter.

J’ai été humiliée et insultée lors d’une coupure pub. Devant consultants. Invité. Public. Regie. Techniciens. Et responsables. Aucune sanction. Aucune excuse. Jamais. Traumatisée et ce sentiment de ne pas être protégée.

Ça a fait partie des raisons de mon départ. #Ensemble — Charlotte Namura-Guizonne (@CharlotteNamura) March 21, 2021

Question boulot, Denis est un grand pro, j’ai beaucoup appris avec lui. Mais humainement, c’était très difficile.

De son côté, Anne-Laure Bonnet confie également des attitudes difficiles à vivre et les colères de l'animateur français. “Question boulot, Denis est un grand pro, j’ai beaucoup appris avec lui, mais humainement, c’était très difficile. Il ne supporte pas la coprésentation et pique des colères folles avec ses subordonnés. C’est le prototype même de la personne faible avec les puissants et puissante avec les faibles”.

Dans les colonnes de Voici, Denis Brogniart reconnaît les dérapages et s’excuse sans détour. “Je suis très engagé, perfectionniste et à l’occasion de deux directs sur TF1, où la pression est très intense, j’ai eu des mots qui ont dépassé ma pensée, des propos qui ont heurté certaines personnes et je le regrette”, explique-t-il.

”Rien ne justifie mon comportement, qui faisait suite à certaines difficultés. Ces faits isolés ne rendent pas compte des relations privilégiées basées sur le respect et la bienveillance que j’entretiens avec les équipes techniques et rédactionnelles des programmes auxquels je participe depuis 30 ans. Je tiens à présenter mes excuses à celles et ceux que j’ai pu blesser”, a-t-il conclu.