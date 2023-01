À la télé ce mercredi soir: Annette Zelman, victime de l'amour

Antisémitisme « ordinaire »

Un destin tragique mis à l’écran par le cinéaste Philippe Le Guay dont le travail donne à cette histoire une résonance qui va bien au-delà du contexte historique de la Seconde Guerre mondiale. "Annette et Jean sont des jeunes gens de 20 ans en 1942, explique Philippe Le Guay dans sa note d’intention. Ils ne savent pas que le couperet de l’Histoire va s’abattre sur eux."

Mais l’histoire d’Annette Zelman comprend une dimension supplémentaire: si ce sont bien les nazis qui emprisonnent Annette et la déportent à Auschwitz, c’est le père de son fiancé qui la dénonce. Car, Hubert et Christiane Jausion bourgeois pourtant humanistes et cultivés, s’opposent au mariage de leur fils Jean avec une jeune juive. Et c’est cet antisémitisme "ordinaire" qui entraîne la mort d’Annette. "Ce qui est tragique, c’est la façon dont un préjugé de classe débouche sur un meurtre pur et simple, poursuit Philippe Le Guay. C’est aussi ce qui rend ce destin si actuel: à l’heure où certains hommes politiques falsifient l’histoire et réhabilitent la France de Pétain, il est bon de rappeler cet exemple poignant."

Laurent Lucas et Julie Gayet incarnent les Jausion tandis que les jeunes

Ilona Bachelier et Vassili Schneider interprètent respectivement Annette et Jean avec cette énergie vibrante de la jeunesse.

Le film bénéficie de la participation exceptionnelle de Michèle Zelman, la sœur cadette d’Annette, aujourd’hui âgée de 94 ans. "L’histoire d’Annette est racontée par Michèle Zelman qui avait 15 ans au moment des faits. Aujourd’hui encore, elle est dans une forme hallucinante et parle avec une précision inouïe de sa sœur et de sa famille", conclut Philippe Le Guay.

Courroie de transmission entre les générations, Michèle Zelman crée un pont entre la fiction et le témoignage authentique. Entre le passé et le présent.

