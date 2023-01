Dans une soirée sur l’enfance battue ou en difficulté, ce documentaire français de 2022, signé Bertrand Hagenmüller relate le parcours de reconstruction d’une fratrie de quatre garçons séparés durant l’enfance à cause de parents absents et violents et qui ont grandi dans des lieux d’accueil différents. Chacun a sa galère, mais l’un d’eux se bat pour les réunir et les faire redevenir...frères.

2. Mardi 24 janvier: «Une soirée avec Astérix et Obélix» - TMC, 21 h 15

En prévision de la sortie d’un nouvel Astérix, ce programme revient sur la saga du héros gaulois, popularisé par la saga née de l’imagination de René Goscinny et mise en dessin par Uderzo. Elle reste la BD française la plus vendue dans le monde. Il y a aussi de nombreuses adaptations au cinéma, en dessin animé ou en films avec acteurs. On repasse un peu sur tout ça dans ce documentaire.

3. Mercredi 25 janvier: «Alcool, tous les coups sont permis» - La Une, 20 h 15

Comment l’industrie de l’alcool nous pousse à en boire... ©Avantgarde - stock.adobe.com

Le magazine d’enquête de la RTBF #investigation la face cachée de la consommation d’alcool, autrement dit les techniques de l’industrie des "alcooliers" (sic !) pour faire boire et reboire la population. Cela va des relations privilégiées entre les grands brasseurs et les cercles estudiantins aux méthodes des délégués de Pernod-Ricard. Ils ne reculent devant rien, apparemment.

4. Jeudi 26 janvier: «The bookshop» - La Trois, 20 h 35

Ce film anglais nous emmène dans le nord du pays, à Hardborough, en 1959. Il ne s’y passe pas grand-chose jusqu’à ce qu’une certaine Florence Green décide de racheter une bâtisse désaffectée pour y ouvrir sa librairie. Cela déplaît à la bonne société lorsqu’elle se met à vendre... "Lolita" de Nabokov. Une comédie qui prend une étrange résonance lorsqu’on songe au "nouveau puritanisme" qui tend à censurer certaines œuvres aujourd’hui.

5. Vendredi 27 janvier: «Serge Lama, la vie à la folie» - France 3, 23 h 10

Serge Lama aura 80 ans le 11 février….Alors il dit tout! ©© MD Productions

Alors qu’il va fêter d’ici peu ses 80 ans, Serge Lama est épluché par Mireille Dumas dans un documentaire à la fois réjouissant et bouleversant, dans lequel il se livre comme jamais. "À mon âge, on peut enfin tout dire", confirme-t-il. Auteur d’immenses succès durant 60 ans, de "Je suis malade" à "Femme, femme, femme", il a beaucoup de choses à raconter et le fait ici sans tabou.