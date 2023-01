Sa majesté les mousses

Elles n’ont ni racines, ni graines, ni fleurs mais les mousses témoignent pourtant d’immenses capacités de survie et peuvent suspendre leur activité biologique pour de longues périodes. Aussi les chercheurs tentent-ils de mieux comprendre cette exceptionnelle résistance. Si elles sont mal aimées en Europe, elles sont adulées au Japon. Ce docu tout neuf nous explique qu’il en existe 25 000 variétés dans le monde, et elles se développent n’importe où, au fil d’un cycle de reproduction parfois extravagant.

« Gaïa » par le cirque Phénix

Pour son 20e anniversaire, le très créatif cirque parisien Phénix a créé "Gaïa", un spectacle avec une distribution et un orchestre entièrement féminin, proposant toute une série de numéros. C’est que, mère de tous les dieux, Gaïa est l’incarnation de la femme en tant que force créatrice et principe nourricier. Au programme, 40 artistes virtuoses (acrobates, clowns, danseuses, équilibristes…), un orchestre de dix musiciennes et une parade de marionnettes géantes.

Dimanche 22

« 1985 », nouvelle série sur les tueurs du Brabant wallon

Diffusé simultanément par Een, cette coproduction VRT-RTBF, réalisée par Wouter Bouvijn, nous ramène dans l’agitation des années 80, époque au cours de laquelle les Tueurs du Brabant ont semé la terreur en Belgique, via des tueries inexpliquées commises sur la clientèle de certains supermarchés. Des crimes restés non résolus même aujourd’hui. La série est centrée sur trois amis qui entament leur vie d’adulte mais vont se retrouver happés par des événements horribles dont le pays ne sortira pas indemne.

Mrs Wilson, mini-série anglaise

Cette mini-série anglaise en trois épisodes (tirée d’une histoire vraie) raconte l’histoire d’Alison Wilson qui, en 1963, est bouleversée par la mort de son mari, écrivain et ex-officier des services de renseignements britanniques. Elle découvre rapidement qu’elle ignorait beaucoup de choses sur son mari, et apprend notamment qu’elle n’est pas la seule Madame Wilson. Tout en protégeant ses deux fils, la voilà occupée à fouiller le passer pour découvrir qui était réellement cet énigmatique Mister Wilson…