Mathilde: 50 ans en toute simplicité

Alix, comment s’est organisée cette rencontre avec la reine Mathilde ?

Cette demande d’interview émane de RTL TVI et VTM, car cela faisait très longtemps que nous n’en avions pas eu l’occasion. Voici un an, nous avons donc contacté le Palais. Ils sont revenus avec cette proposition de la reine Mathilde elle-même de l’accompagner lors des marches qu’elle a organisées à travers toutes les provinces à l’occasion de ses 50 ans.

La reine Mathilde est très perfectionniste et n’a pas envie d’être prise en défaut.

Est-ce qu’il y a eu des conditions imposées par le palais ?

Nous avons dû fournir les questions en amont. Mais c’est plus dans une optique de pouvoir préparer l’entretien que dans une volonté de censure. La reine Mathilde est très perfectionniste et n’a pas envie d’être prise en défaut.

Il y a des choses que vous n’avez pas pu aborder ?

Oui, il y a quelques thèmes très personnels qu’elle n’a pas souhaité aborder.

Elle a accepté d’évoquer le couple qu’elle forme depuis 23 ans avec Philippe, mais de façon pudique.

Tout à fait. Mais quand elle parle de lui, on sent qu’il y a une vraie complicité. Ils forment une équipe qui fonctionne bien, tant sur le plan familial que professionnel. Elle ne rentre pas dans les détails, mais elle dit qu’ils sont très différents et complémentaires. Elle dit aussi qu’elle n’a pas vu le temps passer.

Elle explique comment elle a géré avec le roi le fait qu’Élisabeth allait avoir un destin différent de ses frères et sœur, mais elle ne rentre pas dans l’intimité.

On la sent sur la réserve quand vous abordez sa vie familiale, ses enfants…

Oui. Ce n’est pas un sujet dont elle refuse de parler, mais elle ne veut pas entrer dans les détails. Elle explique comment elle a géré avec le roi le fait qu’Élisabeth allait avoir un destin différent de ses frères et sœur, mais elle ne rentre pas dans l’intimité. Et elle justifie aussi pourquoi pendant de nombreuses années, ils sont restés aussi secrets sur leur vie familiale. Je pense que dans le contexte du grand déballage autour d’Harry et Meghan, c’est intéressant. Elle fait attention à leur santé mentale.

Justement, c’est l’une de ses grandes préoccupations. C’était d’ailleurs l’objectif de ces marches organisées à travers tout le pays…

C’est un sujet auquel elle est sensible depuis des années. Elle a étudié la logopédie et la psychologie, elle connaît donc bien le domaine. Tous les intervenants qui ont eu l’occasion de discuter avec elle sont positivement surpris de sa connaissance des dossiers.

Vous abordez également le sujet de ses occupations, ses loisirs. Elle se contente de peu…

Tout à fait. Elle le dit plusieurs fois dans l’entretien: ce qui me fait du bien, c’est d’avoir du temps. On comprend que le plus difficile, c’est d’avoir sa vie liée à son agenda. Sinon, elle a des loisirs très simples et très sains: la lecture, le cinéma, le théâtre, la marche et le vélo.

Tout ça incognito ?

Pas spécialement. Elle est toujours accompagnée par quelqu’un de la sécurité, mais je crois que les gens ont l’intelligence de la laisser tranquille.

Ce qui s’en dégage, c’est qu’elle est une reine d’une grande simplicité.

L’entretien se termine par une question sur son anniversaire proprement dit. Apparemment, elle ne souhaite pas grand-chose…

Non, elle veut juste ne rien organiser et se laisser surprendre. Cela démontre que d’habitude, c’est elle qui prend les choses en charge. Elle dit aussi que ce cap des 50 ans ne lui fait pas peur.

Avec le recul, que pensez-vous de cet entretien ? Va-t-il changer l’image que l’on a de la reine ?

Je ne dirais pas changer… Ce sera conforme à ce qu’on connaît de la reine, mais c’est intéressant de l’entendre raconter par elle-même. L’exclusivité réside là. Et ce qui s’en dégage, c’est qu’elle est une reine d’une grande simplicité. Et qui réfléchit à la protection de son intimité et de ses enfants.

RTL TVI, 19.50