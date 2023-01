Lancée en fin d’année 2021 sur RTL TVI, la première saison des Traîtres avait marqué les esprits.

Adaptation d’un format hollandais qui surfe sur les règles du Cluedo et du Loup-Garou, le divertissement – qui met aux prises des "fidèles" et des "traîtres" – avait attiré pas mal de curieux devant le petit écran, même si les audiences s’étaient un peu étiolées au fil des quatre semaines de diffusion, compensées par un joli score en séance de rattrapage (catch-up TV). Mais le programme a fait parler de lui avec son casting hétéroclite (qui réunissait notamment Damien, champion belge des 12 coups de midi, et Scofield, candidat carolo de Ninja Warrior) et ses épreuves parfois "borderline", comme celle d’accepter de se faire enterrer dans un vrai cercueil…

Entre-temps, le programme a suscité de l’intérêt dans d’autres pays – M6 l’a adapté en France avec succès l’été dernier, avec de bons scores sur les cibles commerciales – et la chaîne hollandaise RTL 4, à l’origine du format, a même été primée fin de l’année dernière par une Rose d’or (meilleur divertissement de l’année) décernée par… l’UER (l’Union Européenne de Radio-Télévision) qui regroupe les télévisions publiques.

Ce dimanche soir, RTL TVI remet donc le couvert pour une saison 2, avec une diffusion après la période des fêtes, liée en partie au fait que l’un des candidats de cette nouvelle saison – Benjamin Maréchal – ne pouvait pas apparaître sur RTL TVI avant le 22 décembre dernier.

Au casting, en plus de l’ex-journaliste de la RTBF, on retrouve du côté des femmes Vanessa Matagne (météo de RTL), Audrey Vander Perre (comportementaliste canin), Marie-Christine Maillard (ex-animatrice de RTL TVI et chanteuse), Thalya Culot (boxeuse belge), Tyana P (finaliste de The Voice saison 6) et Shauna Dewit (star de TikTok). Du côté des hommes on retrouve Javier Rodriguez ( Koh-Lanta), Christophe Rochus (joueur de tennis), Mario Barravecchia ( Star Academy), Malik & Manzul (les frères coaches sportifs), David Rodriguez (star de TikTok) et Denis Ducarme, (député fédéral MR à la Chambre). Leur objectif ? Découvrir qui sont les traîtres parmi eux et les éliminer, tout en tentant de remporter jusqu’à 40 lingots d’argent, soit plus de 25 000 € au profit d’associations.

2. Samedi 21: «Sa majesté les mousses» - ARTE, 22h30

Monde mystérieux des mousses dont on nous révèle les secrets de reproduction. ©© Zadig Productions

Elles n’ont ni racines, ni graines, ni fleurs mais les mousses témoignent pourtant d’immenses capacités de survie et peuvent suspendre leur activité biologique pour de longues périodes. Aussi les chercheurs tentent-ils de mieux comprendre cette exceptionnelle résistance. Si elles sont mal aimées en Europe, elles sont adulées au Japon. Ce docu tout neuf nous explique qu’il en existe 25 000 variétés dans le monde, et elles se développent n’importe où, au fil d’un cycle de reproduction parfois extravagant.

3. Samedi 21 : Gaïa, par le Cirque Phénix - France 4, 23 h 40

Pour son 20 anniversaire, le très créatif cirque parisien Phénix a créé "Gaïa", un spectacle avec une distribution et un orchestre entièrement féminin, proposant toute une série de numéros. C’est que, mère de tous les dieux, Gaïa est l’incarnation de la femme en tant que force créatrice et principe nourricier. Au programme, 40 artistes virtuoses (acrobates, clowns, danseuses, équilibristes…), un orchestre de dix musiciennes et une parade de marionnettes géantes.

4. Dimanche 22: «1985», nouvelle série belge - La Une, 20H55

Diffusé simultanément par Een, cette coproduction VRT-RTBF, réalisée par Wouter Bouvijn, nous ramène dans l’agitation des années 80, époque au cours de laquelle les Tueurs du Brabant ont semé la terreur en Belgique, via des tueries inexpliquées commises sur la clientèle de certains supermarchés. Des crimes restés non résolus même aujourd’hui. La série est centrée sur trois amis qui entament leur vie d’adulte mais vont se retrouver happés par des événements horribles dont le pays ne sortira pas indemne.

5. Dimanche 22: «Mrs Wilson », mini-série anglaise - France 3, 21h10

Cette mini-série anglaise en trois épisodes (tirée d’une histoire vraie) raconte l’histoire d’Alison Wilson qui, en 1963, est bouleversée par la mort de son mari, écrivain et ex-officier des services de renseignements britanniques. Elle découvre rapidement qu’elle ignorait beaucoup de choses sur son mari, et apprend notamment qu’elle n’est pas la seule Madame Wilson. Tout en protégeant ses deux fils, la voilà occupée à fouiller le passer pour découvrir qui était réellement cet énigmatique Mister Wilson…