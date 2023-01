Ce vendredi soir à la télé: Eurythmics, icône pop engagée

En 1983, le monde écoute en boucle "Sweet Dreams (Are Made of this)". Ce tube au charme puissant, doté d’un clip délirant qui a l’heur de coïncider avec les débuts de MTV, fusionne les synthés novateurs de Dave Stewart et la voix troublante d’Annie Lennox. L’audace de cette Écossaise aux yeux clairs et aux cheveux orange sidère.