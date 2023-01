L’incroyable thriller médical vécu par cette famille française qui voulait son enfant d’une maladie dégénérative.

Ce documentaire français raconte l’histoire d’un couple français dont le premier enfant, César, est atteint d’une maladie génétique rare et dégénérative. Pour le sauver, il faut une greffe une moelle osseuse, et ses parents ont la solution de concevoir un second enfant in vitro, 100% compatible avec César. Mais cette pratique est interdite en France, ils viennent donc en Belgique pour mettre en œuvre ce projet...

2. Mardi 17 : « Edward et Jo Hopper - FRANCE 4, 21h05

Le couple composé de Jo et Edward Hopper en 1927...Tous les deux peintres, mais elle a dû s’effacer... ©© Whitney Museum of American Art

Célèbre notamment pour son tableau représentant un bar américain, la nuit, Edward Hopper est l’un des grands peintres américains du XXe siècle. Ce docu révèle sa femme, Josephine, qui n’était pas que sa muse. Elle était aussi peintre, mais son œuvre a été éclipsée par celle de son mari. La découverte, en 2016, des journaux intimes de Jo, a permis de dévoiler leur intimité, tourmentée et violente.

3. Mercredi 18: Voyages dans l’Europe identitaire - TMC, 21h15

Martin Weil explorant le «dark side» de cette Europe qui penche vers l’extrême droite.

Inédit, ce nouveau reportage (en deux parties) de Martin Weill s’intéresse à la montée des partis "identitaires" dans divers pays d’Europe, à commencer par l’Italie et le phénomène Méloni ou la Suède où le parti nationaliste a obtenu un score historique. Le reporter nous emmène dans les médias qui relaient la propagande de cette extrême droite qui se veut "rempart de la civilisation chrétienne" et qui rêve d’une Europe barricadée.

4. Jeudi 19: «Chien», un film de niche - La TROIS, 20 h 35

Ce film de Samuel Benchetrit a certes un sujet insolite mais il est assez plaisant à suivre et bien joué (avec quelques très bons acteurs belges dans les seconds rôles). Il raconte l’histoire d’un homme, joué par Vincent Macaigne, méprisé par son patron, rejeté par sa femme (Vanessa Paradis) et qui se retrouve finalement à se prendre pour...un chien, sous l’emprise d’un dresseur de chiens (Bouli Lanners).

5. Vendredi 20 : « Mathilde: dans les pas d’une reine engagée » - RTL TVI, 19h50

La Reine Mathilde durant une longue interview avec la journaliste Alix Battard.

À l’occasion de son 50e anniversaire, la Reine Mathilde a décidé de parcourir toute laBelgique pour promouvoir le thème de la santé mentale. De Liège à Saint-Hubert, en passant par le Brabant wallon, elle a été suivie par la journaliste Alix Battard. À noter qu’en face, la RTBF propose aussi une soirée royale, avec un long documentaire en deux parties intitulé "les Reines des Belges, dans l’ombre des Rois".