Ce lundi soir à la télé: les dessous pas chics des cargos géants

Le pull que vous portez, la chaise sur laquelle vous êtes assis, la machine à café qui dynamise votre matinée, votre smartphone devenu si indispensable… comme à peu près tout ceux qui nous entourent, il y a fort à parier que ces objets sont arrivés jusqu’ici en bateau. On s’en rend peu compte, mais 90% du fret mondial passe par la mer. Et pour transporter nos achats, ces cargos sont toujours plus nombreux, toujours plus gros et toujours plus chargés. Jusqu’à plusieurs milliers de conteneurs souvent.