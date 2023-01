Johnny Depp, Bashung ou la détox domestique, qu’allez-vous regarder à la télé ce week-end ?

Popularisé par Marie Kondo, le rangement est devenu un vrai business. Les experts en nettoyage, tri et autres vide-greniers pullulent aujourd’hui sur les plateformes telles Netflix. TF1 se met donc à la page en proposant une nouvelle émission, Détox ta maison: 7 jours pour tout ranger. Menée par Elodie Villemus, spécialiste de l’organisation d’événements et passionnée par l’ordre et la décoration, une équipe de pros va aider une famille à se débarrasser du superflu.

Ils auront 7 jours pour vider, trier, ranger tous les objets accumulés dans leur maison. Pour leur faire prendre conscience du problème, les experts videront intégralement leur habitation et exposeront son contenu dans un immense entrepôt de 1000 m2. De quoi se rendre compte que "posséder 440 paires de chaussures, 90 doudous ou encore 286 jeux de société… est hors-normes".

Vendre, recycler ou donner

Une fois l’électrochoc passé, les familles devront se débarrasser elles-mêmes de 50% de leurs affaires, en gardant l’essentiel. Ils auront alors le choix: déposer leurs objets inutiles dans la case "à vendre", opter pour la case "recycler", ou, mieux encore, donner leurs affaires à une association pour faire des heureux.

L’équipe d’Élodie Villemus est composée de Johanna Labretonnière, home organiser et jeune maman qui donnera ses astuces et méthodes de rangement, mais aussi de Pierre-Henri Le-Defond, menuisier agenceur capable de créer des meubles sur-mesure et d’optimiser l’espace. Enfin, Yohann Dieul, passionné de ménage, sera là pour livrer ses astuces naturelles et économiques pour nettoyer nos intérieurs.

Tout ce beau monde se rendra lors du premier épisode, diffusé ce samedi 14 janvier, chez Samantha et Dan. Parents de trois garçons, ils croulent sous les objets accumulés ces dernières années. Leurs achats compulsifs les ont menés à un désordre tellement important qu’il pèse sur l’harmonie du couple et leur vie de famille. Heureusement, tout ça appartiendra bientôt au passé…

2. Samedi 14: «L’Arctique, région bouleversée» - ARTE, 19 h 55

Le- pôle Nord fond, et pour les animaux qui y vivent, ça se complique. ©© colourFIELD/Anton Elchaninov

Au pôle Nord, le compte à rebours a commencé: le réchauffement climatique s’accélère. Il y est désormais quatre fois plus rapide que sur le reste de la planète. Ce docu montre qu’en grande partie encore inaccessible et désert, l’Arctique reste toujours un refuge pour les ours, les baleines, les morses et les troupeaux de rennes, même si le permafrost dégèle. Des chercheurs ont équipé certains animaux de traceurs GPS qui aident à documenter ses longs trajets à la recherche de nourriture.

3. Samedi 14 : « Osez Bashung! » - France 4, 22h55

Alain Bashung, un chanteur atypique et un parcours qui l’est tout autant. ©Sygma via Getty Images

Avec son parcours atypique, son goût pour les mots, et sa capacité unique à faire le lien entre rock’n’roll et chanson française, le regretté Alain Bashung occupe une place à part dans le paysage musical français. Mais qui se cache derrière l’interprète immortel d’Osez Joséphine","Ma petite entreprise"ou"La nuit je mens"? Ce documentaire de 2 021 revient sur les blessures de l’enfance alsacienne de celui qui déclarait"Je suis un bâtard" et sur ses presque dix années d’errances musicales avant de rencontrer le succès.

4. Dimanche 14: Championnats de Belgique de cyclo-cross - TIPIK, 13h15

Pendant le récent championnat d’Europe, qui s’est déroulé à la Citadelle de Namur. ©BELGA

Même si l’épreuve de la Citadelle de Namur et les championnats du monde sont systématiquement diffusés, le cyclo-cross reste rare sur les télés francophones (c’est un sport qui reste très flamand). Ce dimanche, ce sont les championnats de Belgique, avec d’abord la course des "élites dames" suivie de celle des messieurs. Cette dernière sans l’imbattable Wout Van Aert. Dommage ! Mais au moins il y aura du suspense puisqu’ils seront une demi-douzaine à pouvoir rêver du titre.

5. Dimanche 14: «Dans les yeux de Johnny Depp» -ARTE, 21h55

Johnny dans «Gilbert Grape», un film qui l’a révélé, ©©Marka / Alamy Banque D'Images

Depuis "21 Jump Street", le comédien Johnny Depp a parcouru une sacrée route. Ce chantre de l’underground à ses débuts aurait pu n’être qu’un beau gosse lisse mais il est devenu une icône sombre via les films de Tim Burton (et un acteur qui peut aussi être comique comme dans "Ed Wood"). Il a fini par devenir une star planétaire avec la série "Pirates des Caraïbes". Et le héros d’une "téléréalité" judiciaire avec son procès contre son "ex" Amber Heard.