À la télé ce mardi soir: "Affaire conclue" s'intéresse aux objets iconiques du 20e siècle

Les objets présentés seront ensuite expertisés et vendus aux enchères.

De 1900 aux années 1990, chacun des objets dévoilés réservera une histoire surprenante qui raconte la vie quotidienne des Français, tels une affiche de Sarah Bernhardt par Alphonse Mucha, une coiffeuse Majorelle, un Bussophone de la maison Bonzini, une Jeep Willys de la Seconde Guerre mondiale, une robe d’Édith Piaf, un des premiers modèles de frigidaires commercialisés en France, mais aussi une sphère d’isolement inspirée de la conquête spatiale, une étagère Carlton, une compression du sculpteur français César, un fauteuil du designer japonais Shiro Kuramata ou encore une carte Pokémon première édition.

Place aux collectionneurs

Juste après ce prime, Sophie Davant et Harold Hessel poursuivront leur visite chez des collectionneurs qui ne souhaitent surtout pas vendre leurs trésors, mais plutôt enrichir leurs collections. En France, plus de 39% de la population collectionne. Le duo d’acolytes parcourra la France et ira même jusqu’en Belgique à la rencontre de passionnés.

Comme à Bruxelles où André a constitué l’une des plus importantes collections mondiales de planches de bandes dessinées ou à Saint-Malo chez Laëtitia qui collectionne les objets en plastique des années 1950 à 1970. Au château de Vendeuvre, on rencontrera Elyane et Alexandre qui possèdent une collection familiale unique au monde de 700 petits meubles de maîtrise d’époque et de milliers d’objets lilliputiens. Dans le Tarn-et-Garonne, Yvan détient une collection originale de… corbillards hippomobiles. Enfin, dans l’Aveyron, Michelle accueillera notre duo à la Maison de la chouette.

France 2, 21.10