Samedi 7

Le retour de Ninja Warrior

La 7e édition de Ninja Warrior emmène les candidats sur un Parcours des héros plus difficile que jamais, promet TF1. Outre les habituels obstacles, cette année, les warriors devront affronter la Memory Tower, le premier obstacle piégé de toute l’histoire de la compétition. Soit une tour en acier aux prises qui peuvent faire chuter les candidats. Ceux-ci auront la possibilité d’analyser le passage d’un testeur avant de se lancer. Mais se souviendront-ils du parcours une fois pris dans le feu de l’action ?

La véritable histoire des pirates

Les pirates font partie des figures les plus populaires de la littérature et du cinéma. Mais nous en savons peu sur la véritable histoire de ces flibustiers qui sillonnaient les mers aux XVIIe et XVIIIe siècles. Qui étaient-ils ? Que faisaient-ils de leurs butins ? Où se cachaient-ils ? À partir d’une enquête sur une épave d’un vaisseau pirate découverte en 1979 et de témoignages d’experts, ce documentaire invite à une plongée dans l’histoire de la piraterie.

Dimanche 8

Gaby Molina chez les sosies

L’humoriste et comédienne Claudia Tagbo enfile à nouveau l’uniforme de Gaby Molina, la capitaine de police au flair redoutable. Diffusé ce dimanche, le premier des deux nouveaux épisodes de la série Le crime lui va si bien l’emmène dans le milieu des sosies. Pour résoudre cette enquête, le meurtre d’un sosie de "Johnny Halliday", Gaby et sa coéquipière, Céline, postulent pour intégrer la troupe du "Sosie Show 90", déguisées en Tina Turner et Larusso.

Mad Mel et Mister Gibson

Avant Mad Max à 21h30, un documentaire fait le portrait de Mel Gibson, l’un des acteurs les plus célèbres mais aussi les plus controversés d’Hollywood. Propulsé vedette à l’âge de 23 ans pour son rôle dans Mad Max en 1979, l’Australien a connu une carrière aussi fulgurante que sa chute fut vertigineuse. Après avoir encaissé des cachets records de 25 millions de dollars par film au début des années 2000, la star est aujourd’hui pratiquement absente du paysage cinématographique, abattu par ceux qui l’ont construit.