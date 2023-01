À la télé ce vendredi soir : à la découverte du Groenland sauvage sur Arte

Biologiste marin et plongeur scientifique, l’Allemand Uli Kunz se rend dans l’est de la province danoise pour étudier le redoutable requin des glaces, également appelé requin du Groenland. Aucun autre vertébré ne vit aussi longtemps que lui: plus de 500 ans pour certains spécimens, surpassant la baleine boréale qui peut vivre deux siècles.

C’est le seul requin qui tolère les températures arctiques à l’année. Comme ses cousins qui vivent dans les eaux plus chaudes, c’est un prédateur. Il chasse me calmar mais aussi différents mammifères marins comme le phoque et le marsouin commun, et toutes sortes de poissons comme le saumon, les harengs ainsi que d’autres requins ou même les raies. Le requin du Groenland est aussi le requin le plus toxique du monde. Très appréciée au Groenland, sa chair doit être bouillie plusieurs fois pour éliminer une neurotoxine dont les effets sont proches de ceux de l’ivresse.

Mystères

Alors qu’il s’intéresse également au changement climatique et à la fonte des glaces, Uli Kunz nous entraîne aussi à la découverte des mystères de l’Arctique: comment les aurores boréales se forment-elles ? De quelle façon les plantes et les animaux se protègent-ils du gel ? D’où viennent les étranges colonnes qui émergent du fond de la mer dans le fjord Ikka ?

Un documentaire qui interroge avec force notre interaction avec notre environnement. En août 2019, Donald Trump a proposé au Danemark de lui "racheter" le Groenland. Une proposition choquante, évidemment sans suite, mais qui a rappelé au monde l’importance stratégique de ce territoire glacé. La fonte des glaces, qui modifie les routes maritimes dans cette région du monde, et ses ressources naturelles placent désormais le Groenland au cœur des convoitises des grandes puissances.

Arte, 19.00