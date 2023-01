C’est la grande nouveauté de cette saison. Il s’agit du premier obstacle piégé de toute la compétition. Cette imposante tour en acier possède des prises piégées qui peuvent faire chuter les candidats qui réussiront à l’atteindre. Avant de se lancer, chaque candidat aura la possibilité d’analyser le passage d’un testeur afin de repérer les bonnes prises. Mais dans le feu de l’action, arriveront-ils à se souvenir du parcours parfait ?

2. Parcours chronométré et tyrolienne

Comme le niveau des candidats progresse au fur et à mesure des saisons, le parcours devient quant à lui de plus en plus difficile. TF1 l’indique dans son dossier de presse: réussir à buzzer lors des qualifications sera un véritable exploit. Tout d’abord parce que le mur classique de la fin de parcours a été rehaussé de 25 cm et culmine désormais à 4,50 m. Quant au méga mur, qui offre un ticket pour la finale, la hauteur ne change pas, il fait toujours 5,50 m.

Mais attention… Pour avoir accès au buzzer situé au sommet de ces murs, il faudra réussir à passer les deux premiers obstacles du parcours en un temps limité. Les candidats pourront y parvenir en tentant d’attraper une tyrolienne qui leur permet de survoler le deuxième obstacle et réussir ainsi à respecter le chrono fatidique. S’ils n’y parviennent pas, ils seront dans l’impossibilité de buzzer. Il ne leur restera plus qu’une solution à l’issue du 4e obstacle: affronter la Memory Tower en franchissant d’abord le mur "classique". À l’issue des qualifications, ce sont les 12 meilleurs hommes et les 2 meilleures femmes de la soirée qui seront qualifiés pour les demi-finales.

3. Les demi-finales

Au terme des qualifications, les 14 candidats qui accèdent aux demi-finales s’affrontent lors de 7 duels sur un parcours en 5 obstacles qui s’achève par la mythique cheminée de l’extrême et son buzzer qui culmine à 10 mètres au-dessus du sol. Pour les six duels masculins: le 1er affrontera le 12, le 2 affrontera le 11 et ainsi de suite. Les deux meilleures femmes des qualifications seront quant à elles face à face pour le duel féminin.

Pour la première fois, les duels se feront en simultané sur deux parcours parallèles et identiques. Le meilleur demi-finaliste de chaque soirée remportera un joker qui lui permettra de recommencer un obstacle en finale.

4. La finale

Pour atteindre la Tour des héros, une nouvelle étape intermédiaire attend les concurrents. À l’issue du parcours 1, seuls les 7 meilleurs concurrents seront qualifiés directement pour le parcours 2. Les 12 suivants (10 hommes + 2 femmes) s’affronteront alors en duel lors de battles. Les 6 vainqueurs de chaque duel (5 hommes + 1 femme) viendront rejoindre les 7 premiers qualifiés sur la ligne de départ du parcours 2.