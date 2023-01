Décès du réalisateur belge Pierre Joassin

En 1976, il est le scénariste du film belge Du bout des lèvres réalisé par Jean-Marie Degèsves. En 1981, il signe le scénario et réalise le téléfilm Mintirip, avec Ronny Couteure dans le rôle principal. L’histoire est celle de Marcel qui voue un amour immodéré pour Buddy Holly, le chanteur de rock des années 1950. Au générique, on retrouvait aussi la jeune Agnès Soral.

Il écrira et réalisera ensuite Gros cœur en 1987, toujours en avec Ronny Coutteure mais aussi Bernard Le Coq et Fanny Cottençon et une musique signée Marc Moulin.

Dans les années 90, il met le cap sur la France où il va réaliser des épisodes de la série Les Cordier, juge et flic avec Bruno Madinier et Pierre Mondy, Maigret, Joséphine ange gardien avec Mimie Mathy, Sauveur Giordano avec Pierre Arditi, À tort ou à raison… ainsi que plusieurs téléfilms comme Une folie, Fou de moi, Une fille à papas, Vous êtes libre ?, Une ombre derrière la porte, Un bébé pour mes 40 ans…