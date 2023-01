Maria Del Rio et Sandrine Dans présentent le bêtisier sur RTL TVI dimanche: « On s’est bien amusées »

RTL TVI remet donc le couvert ce dimanche à 19 h 50 avec cette fois Le grand bêtisier 2022, présenté par Maria Del Rio et Sandrine Dans. En 2011, la première citée disait déjà être la reine de la boulette. "Et cela ne s’est pas soigné depuis, rigole-t-elle. Tout ce qui m’arrive est souvent improbable. Dernièrement, j’ai acheté une nouvelle voiture et j’ai longtemps hésité entre une noire et une grise. Et finalement, quand je suis allée la chercher chez le concessionnaire, elle était des deux couleurs… Il doit y avoir une force supérieure là-haut qui m’envoie tout ça…"

« C’est léger et ça fait du bien »

Dans cette cuvée 2022, Maria et Sandrine promettent que l’on verra de nouvelles images. "Il y aura des images de chez nous mais aussi de l’étranger, poursuit Maria. Et évidemment le bêtisier du bêtisier, car on s’est bien amusées avec Sandrine. On a installé une fausse machine à café et tous les plateaux de présentation s’y déroulent. Plusieurs collègues sont venus rire et échanger avec nous."

Les deux animatrices se disent clientes de ce genre d’émission. "Que ce soit en télé ou même sur les réseaux, c’est quelque chose que je regarde. C’est léger et ça fait du bien", commente Maria. "Moi, j’aime bien les chutes d’animaux, complète Sandrine. Et en cette période, ce qui me fait beaucoup rire, ce sont les vidéos de chats dans les sapins de Noël…"

Comme leurs collègues, les deux animatrices ont leurs "casseroles". Pour Maria, championne des fous rires, la pire remonte au moment où elle était jeune animatrice à la RTBF. "Je présentais en direct le jeu Bingo Vision, avec Jean-Louis Lahaye. Il fait partie des gens qui me font le plus rire au monde. Mais à cette époque, je ne le connaissais pas bien. Je dois l’annoncer et je ne sais pas pourquoi, mais je l’ai appelé Jean-Suc. On en rigole encore aujourd’hui car tous ses copains d’enfance du côté de Theux ont décidé de l’appeler comme ça à vie… (rires)"

La boulette dont se souvient Sandrine Dans est dans la même veine. "J’étais speakerine et sur mon pense-bête, je mettais les initiales de qui présentait le journal. À l’époque, c’était encore Frédérique Ries et j’avais donc mis F.R. Sauf qu’ensuite, c’est Florence Reuter qui a pris le relais, donc les mêmes initiales. J’ai donc continué à annoncer le journal avec Frédérique Ries. Je me suis fait un peu engueuler (sourire). Mais globalement, je pense que je ne fais pas trop de gaffes. Par contre, il arrive toujours plein de trucs autour de moi. J’ai l’impression que c’est devenu la norme (rires)."

RTL TVI, dimanche, 19.50