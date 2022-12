À la télé ce vendredi soir : les Taloche rendent hommage à Raymond Devos, jongleur de mots

Maîtrise de la langue française

C’est tout jeune que Raymond Devos, né à Mouscron mais qui a grandi à Tourcoing, a découvert son don pour raconter des histoires et captiver son auditoire. Contraint d’arrêter ses études à 13 ans en raison des ennuis financiers de sa famille, il restera fasciné par le savoir. Et c’est par lui-même qu’il parfait sa culture, sa maîtrise de la langue française et de la musique. Il apprend de nombreux instruments comme la clarinette, le piano, la harpe, la guitare, la trompette, la scie musicale…

En attendant de pouvoir monter sur scène, il exerce divers petits métiers. Pendant la guerre 40-45, il est requis par le Service du travail obligatoire (STO). Il garde le moral en proposant des spectacles à ses compagnons grâce aux instruments de fortune qu’il a pu emporter avec lui.

De retour à Paris, il prend des cours de théâtre et débute sa carrière sur scène. Mais c’est au hasard d’une tournée théâtrale des villes-casinos avec la compagnie de Jacques Fabbri, à Biarritz, qu’il découvre l’absurde et le comique de situation. Il écrit alors ses 1ers sketches et enrichit sans cesse ses spectacles. Il est à la fois mime, comédien, musicien, jongleur, équilibriste sur monocycle, prestidigitateur…

Ce spectacle hommage des Taloche met en valeur la carrière de Raymond Devos et a été pensé et construit pour faire voyager le public dans son imaginaire fantastique.

Le voyage sera guidé par des humoristes et personnalités belges ou françaises rassemblées pour l’occasion, comme Michel Boujenah, François Morel, Anne Roumanoff, Olivier de Benoist, Elie Semoun, Nicole Ferroni, Yves Duteil, Félix Radu, Bruno Coppens, Elliot Jenicot et des surprises inattendues…

La Trois, 20.35