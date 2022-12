« La Yourte » ce jeudi soir sur Tipik: quand aventure rime avec nature

"C’est un jeu d’aventure, mais qui a aussi pour objectif de conscientiser tant les candidats que les téléspectateurs à essayer d’adopter des comportements plus durables pour la planète et aussi faire des économies, avance l’animateur. Aujourd’hui, il y a moyen de vivre en respectant un petit peu mieux la nature sans pour autant se mettre dans le rouge."

Vivre différemment

Pendant 5 jours et 4 nuits, les trios vont vivre une aventure exceptionnelle, loin de leur zone de confort. Ils n’ont aucune idée de ce qui les attend durant cette immersion hors du commun, pas même le lieu de leur destination, situé dans la région d’Enghien. "Ils ont tous été séduits par la proposition, mais on ne leur a pas dit non plus dans le détail ce qui allait se passer", rigole Adrien.

Vous l’aurez compris, l’objectif de cette aventure n’est pas de vivre dans un endroit différent, mais de vivre différemment. Non seulement ils devront v ivre dans une yourte avec des toilettes sèches, des ustensiles et accessoires durable (pas de plastique ni d’écran de télévision, par exemple). Ils seront amenés à participer à des défis écologiques. Ceux-ci permettront de remporter un arbre de vie, synonyme d’argent reversé à la Fondation pour les générations futures. En cas d’échec, par contre, la sanction peut s’avérer problématique, puisque le trio pourra perdre des ressources comme l’eau chaude, le gaz pour cuisiner, la lumière ou l’accès aux prises électrique… Inutile de dire que cela va susciter quelques situations cocasses, voire quelques tensions…

"Sans tout dévoiler, certains ont trouvé ça très drôle, et d’autres ont trouvé beaucoup moins drôle de ne pas pouvoir se laver les cheveux. Ce n’est évidemment pas Jérôme de Warzée… (rires). Mais cela a créé des moments de réflexion aussi."

« Livia a besoin de son petit confort »

Adrien Devyver ne le cache pas, Livia Dushkoff n’a pas bien vécu l’aventure. "Elle le dit dans l’émission, elle a besoin de son petit confort et cela a été trop pour elle. En plus, elle était avec Jérôme de Warzée et Martin Charlier qui font des blagues du matin au soir, donc il fallait s’accrocher (rires)."

Par contre, un candidat qui l’a surpris, c’est David Jeanmotte. "On va le découvrir sous un autre angle. la semaine prochaine, vous verrez qu’il est à fond dedans. De manière générale, je pense que pour tous, cela reste un bon souvenir."

Adrien, lui, cela ne lui aurait pas déplu de participer. "Je suis allé chez les scouts pendant vingt ans. J’adore l’aventure et j’adore me retrouver avec des potes. Je me serais vraiment bien marré en tant que candidat. Parfois, je les ai enviés."

L’animateur espère pourvoir animer d’autres numéros de cette émission. "L’effet de surprise ne sera plus vraiment là, mais rien n’empêche de mettre la yourte dans un autre contexte. J’espère donc que ce genre de projet puisse perdurer et que je puisse challenger des gens un peu inattendus, comme François de Brigode par exemple."

