Ce mardi soir, France 2 lance un nouveau magazine, intitulé Instinct animal, avec justement comme ambition de se reconnecter aux merveilles du vivant.

Pour ce premier épisode, Perrine Crosmary et Diego Buñuel accompagnent l’actrice Julie de Bona ( Le Bazar de la Charité, Peur sur le lac, Les combattantes…) sur les traces d’espèces menacées.

Point de vue transformé

Julie de Bona est ressortie totalement transformée de cette immersion. Progressivement, au fur et à mesure de ses rencontres, des défis qu’elle a relevés, des craintes qu’elle a vaincues, son point de vue s’est transformé. À l’issue de ce voyage, l’actrice ne regarde plus la nature comme un humain qui la domine, mais comme un animal qui fait partie d’un vivant collectif.

L’aventure va se vivre le plus souvent à pied, sans protection, au plus près des animaux. S’aventurer au cœur de la nature sauvage et vibrer devant le spectacle qu’elle nous dévoile est un privilège qui se mérite. Loin du confort du monde moderne, nous allons découvrir un environnement brut et indompté et faire face à des animaux parfois dangereux et imprévisibles…

Petit-fils du réalisateur espagnol Luis Buñuel, Diego Buñuel, ex-directeur des programmes de France Télé est aussi grand reporter pour l’agence CAPA. Il a été à la tête de la série documentaire Les nouveaux explorateurs sur Canal + et a parcouru tous les points chauds de la planète.

Quant à Perrine Crosmary, elle est une scientifique et naturaliste qui, depuis des années, s’est spécialisée dans l’immersion en milieu sauvage, au plus près des animaux. En Afrique de l’Est et Australe, elle a travaillé sur les relations prédateurs/proies et sur les relations des premiers hommes avec la faune sauvage.

Grâce à leur expérience, nous prendrons conscience de tout ce que les sociétés animales et la nature peuvent nous apprendre, comprendre pourquoi les derniers grands sanctuaires sauvages sont précieux, fragiles et essentiels pour nous et les générations futures.

