Eddy Merckx, Sheila ou Mika symphonique, qu’allez-vous regarder à la télé cette semaine ?

Alors que l’année touche à sa fin, les animateurs Elodie de Sélys et Walid proposent de revivre les moments étonnants, émouvants ou amusants de 2022 dans le décor du Théâtre du Vaudeville à Bruixelles. Et cela avec la présence de divers protagonistes qui en ont été les acteurs ou actrices. Mais aussi de deux commentateurs parfois impertinents, Jean-Luc Fonck et Jérôme de Warzée.

2. Mardi 27: «Qui es-tu Eddy Merckx ? » - RTL TVI, 20h30

Eddy se raconte à nouveau, interrogé par Jean-Michel Zecca. ©RTL Belgium Olivier Pirard

Voilà tout juste 50 ans, Eddy Merckx réalisait un de ses plus grands exploits en battant le record de l’heure à Mexico. Cet anniversaire est l’occasion pour Jean-Michel Zecca de passer en revue la carrière de celui qu’on considère comme le plus grand cycliste de tous les tents. D’Adamo à Remco Evenepoel, une multitude d’intervenants viendront témoigner de leur admiration envers lui.

3. Jeudi 28: « Sheila, toutes ces vies-là » - La Une, 20h29

Sheila, c’est 60 ans de carrière, des tubes, des amours, et une sacrée garde-robe.

Dans ce documentaire de François Jougneau et Jean-Baptiste Erreca, Sheila raconte...Sheila, sans concessions ni faux fuyants. Son enfance, ses parents, ses débuts artistiques, ses amours, son mariage, ses adieux, son retour, ses deuils. Le parcours d’une icône populaire qui représente 60 ans de chanson. On va reparcourir tout son répertoire mais aussi sa légendaire garde-robe.

4. Jeudi 29: «Lycée Toulouse Lautrec» - La Une, 20 h 20

séquence 207 ©-Un lucée où les profs ont des élèves qui sortent de l’ordinaire, avec notre compatriote Stéphane De Groodt (à droite);

Cette série française en six épisodes raconte avec humour et tendresse la vie d’un lycée pas comme les autres puisqu’il accueille des élèves en situation de handicap comme Marie-Antoinette, pétillante tétraplégique ou Charlie, atteinte d’une tumeur au cerveau. On découvre le courage et la solidarité de toute cette communauté. C’est avec Chyne Thinaud et Stéphane De Groodt notamment.

5. Vendredi 30: Mika symphonique à la Philarmonie - France 4, 21 h 10

Ce n’est pas la première fois que le chanteur Milka donne un concert accompagné d’un grand orchestre, effaçant les frontières entre pop et musique classique. Il est cette fois avec l’Orchestre national d’Ile de France et du Chœur Stella Maris. À vrai dire, le résultat, qui transcende plus d’une fois ses tubes tel "Grace Kelly", est par moments impressionnant, vu l’ampleur des moyens déployés.