« 2022 en mieux » ce lundi soir sur La Trois: « Nous allons chercher ce qui est inspirant », avance Walid

"C’est important car depuis notre enfance, nous sommes biberonnés aux choses négatives, car cela fait vendre, enchaîne Walid. Ici, nous essayons de trouver un angle qui fait contrepoids et allons chercher ce qui est inspirant. L’autre axe sera notre belgitude, car on a souvent tendance à plutôt se focaliser sur l’international. Or il y a plein de belles choses chez nous. Et La Trois est une chaîne qui permet ce genre d’exercice."

Hommage à Arno

Enregistrée en public au théâtre du Vaudeville voici une dizaine de jours, l’émission est divisée en différents chapitres – musique, cinéma, familles royales, sport et mobilisation – avec plusieurs invités qui se succéderont sur scène pour commenter l’année écoulée.

"Dans la rubrique musique, on évoquera évidemment la disparition d’Arno, avec BJ Scott qui lui rendra hommage. On reviendra sur le retour des concerts avec notamment les Rolling Stones au stade Roi Baudouin, les artistes qui ont fait leur retour comme Stromae, ceux qui ont performé comme Angèle. Sur le plateau, on aura Mentissa qui a été révélée par The Voice France et qui vient de sortir son premier album…"

Loïc Nottet sera aussi présent et reviendra sur cette année 2022 qui a consisté pour lui en une certaine remise en question.

En cinéma, le duo évoquera les succès belges, avec notamment Pablo Schils qui joue dans Tori et Lokita des frères Dardenne ou encore le réalisateur Adil El Arbi qui a ses entrées à Hollywood. "On parlera aussi du décès d’Olivia Newton-John. Walid et moi exécutons d’ailleurs une petite chorégraphie, mais ce n’est sans doute pas un hommage (rires) , mais on l’a fait avec cœur. Et le public a été indulgent."

Plus sérieusement, le duo parlera aussi de la mobilisation à travers le monde, avec l’exemple récent du soulèvement des femmes en Iran suite au décès de Mahsa Amini, morte suite à son interpellation par la police des mœurs pour ne pas avoir mis correctement son hijab, "On abordera aussi la solidarité des Belges qui se mobilisent pour accueillir les Ukrainiens chez eux." Au registre familles royales, le sujet incontournable sera le décès de la reine Elizabeth II. Enfin, le volet sport sera abordé en compagnie de Jean-Michel Saive et Benjamin Deceuninck.

Tout cela sera complété par les commentaires de Jérôme de Warzée et Jean-Luc Fonck, perché à un balcon de la salle, en référence à Statler et Waldorf, les petits vieux du Muppet Show. "La Belgique, ce n’est pas que ses bières ou son chocolat, c’est aussi son humour particulier, poursuit Walid. Ils vont observer cette année avec leur regard un peu plus piquant et délirant, voire absurde."

La Trois, 20.35