Pour occuper les petits pendant les derniers préparatifs, la chaîne diffuse Abominable, premier film d’animation Dreamworks dont l’héroïne est une jeune fille (24/12, 9 h 15). Le réveillon de Noël se passera avec Tom et Jerry, film qui mêle animation et prises de vues réelles, et Beethoven sauve Noël (24/12, 20 h 35 et 22 h 10). Sont aussi au programme la saison 2 de Madagascar, la savane en délire (dès le 26/12, 11 h 45), Les Croods (26/12, 15 h 05), la saison 3 de Baby Boss, les affaires reprennent (27/12, 12 h 30), la saison 1 de Dragons: the nine realms (27/12, 15 h 30). Lors du réveillon de Nouvel An, les petits pourront s’extasier devant Souris City (18 h 30) Yéti et Cie (20 h 35) puis Gang de requins (22 h 05). Le jour de l’An, c’est Stuart Little 2 qui sera de garde l’après-midi (01/01, 12 h 40).

France 4

La chaîne publique française met le paquet la veille de Noël avec Tom & Jerry au pays des neiges (14 h 10), Angelo, réveille-toi ! c’est Noël ! (15 h 30), Comme des bêtes 2 (16 h 30), un concert d’ Aldebert (17 h 55), le Bêtisier de Noël d’ASKIP, suivi de l’épisode Le jour du goûter de Noël (19 h 40).

Ernest et Célestine occuperont l’antenne l’après-midi du dimanche 25/12 (16 h 30), tandis qu’ Abominable sera diffusé la veille de l’An (31/12, 16 h 30).

Animation

Les bad guys

Le méchant Loup est le chef d’une bande de voyous qui vole et terrorise la ville. Lors du plus grand braquage de leur carrière, ils sont attrapés. La ville accepte de ne pas les envoyer en prison s’ils prouvent pouvoir changer et devenir des gentils… Ce qui n’est pas gagné ! Les bad guys est une comédie animée qui régalera les plus jeunes avec les voix françaises de Pierre Niney et Doully.

Be Ciné, 24/12 à 20.30

Chanson

N’oubliez pas les enfants

Nagui fête le réveillon de Noël avec un nouveau numéro de N’oubliez pas les enfants. Il recevra 8 mini-maestros (Yasmine, Lola, Roxane, Gabrielle, Maély, Milo, Mathis et Maxime) âgés de 8 à 13 ans. Ces chanteurs en herbe s’affronteront lors de duels musicaux selon les mêmes règles que les adultes, mais ils tenteront de remporter les cadeaux de leurs rêves, préalablement choisis.

France 2, 24/12, 21.10

Cirques

Cap sur Monte-Carlo

Depuis sa création en 1974 par le prince Rainier III, le Festival international du cirque de Monte-Carlo s’inscrit parmi les plus prestigieuses manifestations mondiales. Prouesse physique et talent d’adresse sont au cœur de ce spectacle réunissant plus de 200 artistes venant de vingt pays différents. À 22 h 40, best-of des meilleurs numéros internationaux.

France 3, 30/12 à 21.10

Volta

Inspiré en partie par l’esprit d’aventure qui anime les adeptes de sports de rue, le spectacle Volta du Cirque du soleil enchaîne les prouesses acrobatiques dans un monde visuellement saisissant, propulsé par une musique mélodique aussi prenante qu’enveloppante.

La Une, 05/01, 22.35

Films

La saga Spider-Man

Super-héros de l’univers Marvel créé par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Steve Ditko, Spider-Man a été adapté de nombreuses fois au cinéma. TF1 propose de se replonger dans la trilogie signée Sam Raimi en 2002, 2004 et 2007 avec Tobey Maguire dans la mythique combinaison rouge et bleue parcourue d’une toile d’araignée. Aventure et frissons au menu.

TF1, 26/12 16.40 et 27/12 13.55 et 16.15

King le lionceau

À l’aéroport, un lionceau destiné au trafic parvient à s’échapper de la valise dans laquelle il était caché. Il finit par trouver refuge dans la maison où vivent Inès, 12 ans, et Alex, 15 ans. Les adolescents le baptisent King entreprennent la périlleuse mission de le ramener dans son habitat naturel en Afrique. Une sorte de Sauvez Willy à la française, avec Gérard Darmon en grand-père déjanté et la Belge Lou Lambrecht dans le rôle d’Inès.

Be Ciné, le samedi 31 décembre à 20.30

Magazine

Noël chez Disneyland Paris

Pour célébrer le réveillon de Noël, Sandrine Corman vous plonge dans les coulisses de Disneyland Paris. Elle dévoilera tous les secrets de ce lieu enchanté en cette période de fête, avec un reportage sur les coulisses des préparatifs et sur celles qui incarnent les princesses Disney. Deux Belges qui travaillent sur le spectacle du roi lion et le rythme de la terre témoigneront.

RTL TVI, 24/12, 20.00

Documentaires

Naïs au pays des loups

Pendant plus de deux ans, un père et sa petite fille âgée d’un an se lancent dans une folle aventure au cœur du Mercantour. Durant cette période, Naïs vivra de véritables instants magiques, et va ainsi croiser le chemin du plus insaisissable de tous les animaux: le loup. Ce documentaire de Rémy Masseglia coproduit par France Télé a reçu de nombreux prix et émerveillera les enfants.

La Une, 25/12, 14.05

Montagne aux renards

©© A. E. Lapied

Durant quatre années, Anne et Erik Lapied ont suivi une famille de renards roux, canidés parmi les plus beaux d’Europe, dans de somptueux paysages alpins. Montagne aux renards est une immersion exceptionnelle dans leur intimité, leurs jeux et leurs conflits et révèle l’extraordinaire adaptation de cette espèce aux terres d’altitude et les spécificités de son organisation sociale.

Arte, 24/12, 20.55