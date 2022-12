Gérald Watelet et Adrien Devyver reforment leur duo culinaire pour six numéros festifs d’"Un gars, un chef" sur La Une. Cela débute ce samedi soir en prime.

Cela faisait sept ans qu’on ne les avait plus vus cuisiner ensemble. Ce samedi, Adrien Devyver reforme le duo d’"Un gars un chef" pour cette fin d’année, avec d’abord une émission spéciale en prime ce samedi à 20 h 20 sur La Une avant cinq émissions "spéciales fêtes", du 26 décembre au 30 décembre sur La Une à 18 h 30.

"C’est la direction de la RTBF qui nous a contactés afin de refaire un come-back pendant les fêtes, raconte Adrien Devyver. Il n’a pas fallu nous le demander deux fois, nous étions tous les deux super-chauds, car cela fait longtemps que l’on dit que l’on a envie de revenir." Le duo s’était reformé au printemps 2 020 pendant le confinement pour commenter des rediffusions, mais ce n’était pas la même chose. "Ici, nous nous sommes retrouvés dans un gîte au fond de la Gaume, à Chiny où nous avons tourné six émissions inédites. Il n’a pas fallu deux secondes pour que l’on retrouve la magie et l’ambiance autour de notre duo. C’est-à-dire se charrier et cuisiner un peu si on en a l’occasion… (rires)"

Le tournage s’est étalé sur trois jours dans la bonne humeur. Le duo a reçu plusieurs animatrices de la RTBF pour l’occasion: Joëlle Scoriels, Fanny Jandrain, Livia Dushkoff, Nathalie Guirma et Sara De Paduwa. "L’objectif est d’avoir aussi chaque jour une fille en cuisine car deux mecs, c’est parfois le bazar. Chacune va nous apporter un produit acheté chez un producteur local afin de mettre en lumière le circuit court." Au menu, évidemment, des recettes de fêtes, avec la présence également d’Éric Boschman pour donner quelques conseils vinicoles.

2. Samedi 24 décembre: «Lièvres et lapins, la fabuleuse histoire des longues oreilles» - ARTE, 20 h 05

Lièvre ou lapin? C’est un peu comme chameau et dromadaire... ©adamikarl - stock.adobe.com

Si vous mangez de la dinde ce samedi soir, cela ne vous dérangera pas alors de retarder ce documentaire très intéressant consacré à nos amis les lièvres et les lapins, dont on recense plus de 60 espèces différentes et qui jouent un rôle clé dans les écosystèmes qui les abritent, des montagnes Rocheuses jusqu’à la lande anglaise. Ils ont colonisé toute la planète mais la perte de leur habitat et le dérèglement climatique font peu à peu reculer leurs populations.

3. Samedi 24: «Le bonheur est dans le pré » - Club RTL, 20h05

Aucun rapport à l’émission qui vise à marier des fermiers. Il s’agit ici d’une comédie française devenue un classique et signée Etienne Chatiliez (dont on a apprécié aussi "Tatie Danielle" ou "La vie est un long fleuve tranquille"). Il met en scène Michel Serrault dans le rôle de Francis Bergeade, un petit chef d’entreprise (il fabrique des lunettes de WC) qui, au soir d’une dure journée, est victime d’une crise cardiaque et décide de changer de vie. Eddy Mitchell y trouve u n de ses meilleurs rôles.

4. Dimanche 25 : « Le grand bêtisier des vacances » - RTL/TVI, 19 h 50

Les bêtisiers deviennent moins systématiques sur les chaînes de télé, mais il y en a qui persévèrent. Pour fêter Noël, voilà donc le "grand bêtisier des vacances" qui propose des gamelles au ski et à la place, le meilleur de "Pékin express", des séquences qu’on nous promet hilarantes de repas de fêtes ainsi que les mésaventures les plus drôles des animateurs et journalistes de la chaîne dans leurs enregistrements d’émission ou leurs reportages aux quatre coins du monde.

5. Dimanche 25: «20 000 lieues sous les mers» - France 4, 21h10

Attention, on est ici dans une adaptation du roman de Jules Vernes pour le théâtre. Six comédiens embarquent à bord du Nautilus, que commande le Capitaine Nemo. Méduses et poissons flottent dans ce monde noir. Les monstres marins et autres créatures des abysses sont ici des marionnettes. Un spectacle extraordinaire créé par l’hilarant comédien et metteur en scène belge Christian Hecq avec sa complice Valérie Lesort, dans une captation à la Comédie Française.