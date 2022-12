À la télé ce vendredi soir: Beurre, chocolat et pièce montée pour la demi-finale des Étoiles du chocolat

Pralines et sculptures

Pour cette demi-finale présentée par Maureen Louys, ils vont devoir performer dans deux épreuves. La première vise à réaliser une sculpture sur le thème de la Belgique. Pour des raisons techniques – le chocolat doit être tempéré puis il doit cristalliser, ce qui prend énormément de temps – elle ne sera pas entièrement réalisée sur place.

Chaque candidat a eu une semaine pour réfléchir à sa création et fabriquer les différentes pièces. Sur le plateau, ils devront assembler celles-ci avec la plus grande minutie et sans trop de casse. Ils seront jugés autant sur le goût que le visuel. Sans spoiler tout le contenu, on peut déjà vous dire qu’il y aura une Atomium ; un cornet de frites, des moules et des gaufres ; une statue de Folon ; des Schtroumpfs…

La seconde épreuve de cette demi-finale consiste en la réalisation de trois pralines: un manon (une couche croquante de chocolat blanc et un cœur de crème au café) ; un praliné spéculos et une troisième au choix.

Le choix du jury – composé des chocolatiers Jean-Philippe Darcis et Pierre Marcolini et de la chocologue Victoire Finaz. – n’a pas été facile, tant les candidats ont été performants. Après délibération, trois ont été sélectionnés pour disputer la finale, diffusée dans la foulée. Ils ont à nouveau disposé d’une semaine pour réaliser un buffet de Noël, à nouveau avec trois pralines imposées par le jury: une truffe de Noël, une praline bi-couche et enfin une barre chocolatée. Vingt points seront attribués pour le goût, dix points pour le visuel et dix points pour la technique.

Qui sera le meilleur chocolatier ? Verdict ce vendredi soir.

La Une, 20.55