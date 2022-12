Sur la RTBF

Élodie de Sélys et Walid feront le point sur les images qui ont marqué 2022 en assumant un regard positif, dans 2022 en mieux (La Trois, 26/12, 20.30). Pierre Kroll fera sa revue de presse de l’année et brossera le portrait de 2023 à travers quelques dessins réalisés en direct depuis la salle du Trocadéro à Liège (La Une, 01/01, 21.55).

Sur RTL TVI

Du côté de la chaîne privée, on s’est intéressé à l’année 2022 du côté des artistes. Ils ont fait 2022 s’intéressera au retour de Mylène Farmer, aux vingt ans de carrière de Jenifer et M. Pokora, au succès d’Angèle et Vianney – ainsi qu’aux nouveaux talents que sont Pierre de Maere, Mentissa, Yann, Adé…

06/01, 19.50

Sur France 5

Rebaptisé Vu, l’ex-Zapping de Canal + mérite toujours le coup d’œil. Grâce à un montage astucieux, une mise en perspective de notre société et de ses dérives. Attention, le programme dure 4 h.

France 5, 22.40

Sur TMC

C’est devenu l’un des rendez-vous incontournables de la fin de l’année. L’émission Quotidien de Yann Barthès vous fixe rendez-vous pour un best-of de l’année avec les séquences cultes de la chronique Petit Q de Willy Papa et quelques-uns des invités qui ont défilé durant l’année (TMC, 27/12, 21.15).

Film

Top Gun Maverick

Gros succès cinématographique de l’année 2022, Top Gun Maverick est déjà sur petit écran dès le premier jour de l’an sur BeTv. Trente-cinq ans après le premier volet, Tom Cruise remet ses lunettes et retrouve ses galons pour une suite efficace et 100% destinée aux amateurs de la première heure. Propre, efficace et sans surprises, Top Gun: Maverick accomplit sa mission, tout en faisant un clin d’œil à la nouvelle génération.

Be 1, 01/01/, 20.30

Humour

Les bêtisiers

C’est un classique de cette période, même si certaines chaînes en diffusent toute l’année. Le super-bêtisier de La Une est programmé le 01/01 à 20 h 20 ainsi que tous les soirs de la 2e semaine de vacances à 18 h 35. Sur RTL TVI, Le grand bêtisier des vacances, animé par Maria Del Rio et Sandrine Dans est programmé le 25/12 à 19 h 50. Sur TF1, Le grand bêtisier est programmé pour le réveillon du 31/12, à 21 h 10.

Taloche et Pirette

François Pirette propose un nouveau numéro de Mad in Belgium. ©Fred Guerdin

Comme chaque année, les humoristes se pressent également au pied du sapin. Dimanche 25, vous aurez le choix entre les Frères Taloche (La Une, 18 h 30) et François Pirette et son nouveau spectacle Mad in Belgium (RTL TVI, 20 h 55). Alex Vizorek fêtera les 100 ans du Forum de Liège le mardi 27/12 (La Une, 23 h 25). Sur TF1, on pointera Le Cannes Comedy Show avec Camille Combal le 06/01 à 21 h 10.

Magazines

Qui es-tu Eddy Merckx ?

Jean-Michel Zecca rend hommage à Eddy Merckx. ©RTL Belgium Olivier Pirard

Après Maurane, Annie Cordy, le prince Laurent ou Stromae, Jean-Michel Zecca se penche cette fois sur la carrière d’Eddy Merckx, à l’occasion des 50 ans de son record de l’heure, établi le 25 octobre 1972 à Mexico. De Pierre Arditi à Salvatore Adamo, de Remco Evenepoel à Jacky Ickx, de Philippe Gilbert à la Princesse Esmeralda, tous témoignent leur admiration pour le plus grand champion du 20e siècle.

27/12, 20 h 30

Dans la savane

Pour les passionnés d’animaux sauvages, France 2 propose une immersion au cœur du Serengeti en Tanzanie, l’un des derniers édens sauvages. Julie de Bona, accompagnée de Perrine Crosmary et Diego Buñuel, va vivre l’aventure de sa vie pour ce premier numéro et se reconnecter à son instinct animal.

France 2, 27/12, 21.10

Documentaires

Bonsoir M. Devos

L’humoriste Raymond Devos aurait eu 100 ans cette année. Les Frères Taloche lui rendent hommage en réunissant des artistes qui se replongeront dans ses textes et son imaginaire : Michel Boujenah, François Morel, Anne Roumanoff, Nicole Ferroni, Elie Semoun Félix Radu, Bruno Coppens,… Une chose est sûre : on ne sortira pas indemne de ce voyage rocambolesque dans l’univers de la langue française.

La Une, 30/12, 20.20

Réveillon lunaire

L’équipage de la mission Apollo 11: Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin. ©© NASA

Pour le réveillon du 31 décembre, Arte fait le choix original de rediffuser une série documentaire sur l’histoire de la conquête spatiale et plus particulièrement l’odyssée exceptionnelle qui a mené l’homme sur la Lune. Les passionnés pourront y voir de nombreuses images rares ainsi que des interviews des principaux protagonistes.

Arte, 31/12, à partir de 20.55

De Disney à Rungis

À l’occasion des fêtes de fin d’année, LN24 vous plonge dans la magie de Noël. Tous les soirs du lundi au vendredi à 20 h 10, la chaîne d’info en continu diffuse des documentaires inédits qui vous mettront dans l’ambiance de Noël. Le lundi 26/12, il sera question des illuminations et de leur coût ; le mardi 27, rendez-vous est pris à Disneyland Paris ; le mercredi, place à l’effervescence de Rungis…

LN24, en semaine à 20.10

Série

Vortex

Tomer Sisley voyage dans le temps dans une série d’anticipation de 6 épisodes. Il y incarne un capitaine de police en 2025 qui, en utilisant la VR sur une enquête criminelle, découvre une faille temporelle qui le ramène dans le passé et le confronte à un autre crime, celui de son amour de jeunesse. En découvrant que sa mort est liée à son enquête actuelle, il cherche à modifier le passé mais cause des effets imprévisibles…

Tipik, le 26/12, 20.05