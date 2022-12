Il marque le premier jour des soldes et pour être sûr de bien en profiter, ce jour est férié. La tradition remonte au 19e siècle et voulait que le 26 décembre soit le jour où on offre un cadeau aux plus démunis.

Mais depuis plusieurs années, ce jour de congé est synonyme de bonnes affaires. Les soldes commencent fort avec des réductions jusqu’à -70% dès le premier jour.

A Londres, bien avant l’heure d’ouverture, déjà dès 5 heures du matin, des files se forment dans les artères commerçantes comme Oxford Street et ses 300 boutiques sur deux kilomètres et demi, ou la très tendance Carnaby Street ou encore les grands magasins de luxe Harrods ou Selfridges.

Petit budget et grosse fortune

Et il n’y a pas que les Londoniens qui s’y pressent. Le magazine Doc shot a suivi des familles qui ont traversé la Manche pour vivre le Boxing Day à Londres.

Il y a Magali et ses trois enfants qui, pour mettre plus de budget dans le shopping ont pris un bus de nuit économique pour rejoindre Londres. Ils reviendront épuisés mais ravis.

A l’inverse d’une riche cliente allemande qui dépense sans sourciller plusieurs milliers d’euros pour une robe et qui se plaint de ne pas trouver grand chose dans le boutiques parce qu’elle a déjà tout…

Il y a la mère et la fille, des Françaises de Londres qui traquent les grosses réductions: il faut -60% minimum, sinon, c’est pas une affaire.

Et puis, de l’autre côté de la barrière, ce gérant d’une boutique qui a en tête le chiffre d’objectif des ventes imposé par la marque. Et une sacré pression sur les épaules.

On estime qu’un un mois, 5 milliards d’euros auront été dépensés pour les soldes à Londres. Et plus largement que les boutiques de fringues ou d’électroménager, c’est toute l’économie de la capitale qui en profite, des hôtels et restos en passant par les taxis.

