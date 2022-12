Un jeune prodige remporte «La France a un incroyable talent» sur M6

Repéré dès le premier prime, le jeune homme a bluffé tout le monde par sa technique mais aussi par son parcours de vie.

Dans un foyer d’accueil depuis un an, Rayane est autodidacte. En effet, il a appris à jouer du piano en regardant des vidéos sur YouTube et en s’exerçant sur les pianos mis à disposition dans les gares et les magasins de musique.

Grâce à sa victoire, l’adolescent remporte 100.000 euros.