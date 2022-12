À la télé ce mardi soir: "Le Big Show de Noël" où tout peut arriver

Big Show sera également l’occasion d’offrir de nombreux cadeaux et moments inoubliables avec la complicité de Gilbert Montagné, Éric Antoine ou encore Jérémy Ferrari, entre autres.

Comme à son habitude, l’émission permettra de découvrir des caméras cachées, des retrouvailles émouvantes, des jeux, des happenings inattendus, sans oublier les séquences déjà devenues incontournables comme "La Star inattendue" ou "Le Karaoké".

Une star anonyme venue de Belgique

Jenny, qui est originaire de Belfort, deviendra la star inattendue de ce Big Show de Noël en se faisant piéger par Jarry dans une fausse maison hantée.

Olivier et Mélanie, qui vivent au Vietnam avec leurs enfants, retrouveront pour Noël leurs familles respectives pour la première fois depuis dix ans, alors que celles-ci pensaient simplement assister à un spectacle. Et ils ne seront pas les seuls à vivre un moment magique puisque les surprises de Jarry n’ont presque pas de limites: Anaïs, Romain, Yvette, Maelyss, Marie-Noëlle, Armand, Fabienne, Jérôme, Chantal, Alison, Mélissa, Virginie ou encore Fama, venus assister à l’émission, se retrouveront au cœur de scénarios tous plus surprenants les uns que les autres.

On l’aura compris, ce soir, l’ambiance sera bon enfant et bienveillante. Jarry promet aux téléspectateurs du rire et une bonne dose d’émotions et de bonnes ondes avec Le Big Show de Noël, l’émission où tout peut arriver !

France 2, 21.10