Maxime Le Forestier dans un documentaire sur La Une: « La musique a toujours été devant »

Tout ça et bien d’autres choses sont racontées dans un documentaire de Benoît Vlietinck intitulé Maxime Le Forestier, l’enchanteur, diffusé ce soir sur La Une. Un portrait intime dans sa maison du Loir et Cher, avec le témoignage de nombreux amis comme Philippe Lafontaine, Jacques Weber, Daniel Auteuil, Vanessa Paradis, Francis Cabrel…

Maxime, vous êtes d’habitude assez discret dans les médias. Pourquoi avoir accepté d’ouvrir les portes de votre maison du Loir et Cher ?

Parce que le réalisateur est Benoît Vlietinck… Il avait déjà fait un portrait de Maurane et de Philippe Lafontaine. C’est un grand bosseur. Quand il est venu me voir pour me proposer ce documentaire, il en savait plus sur moi que moi-même… Il se souvenait de trucs dont je ne me souvenais pas, c’est fou. Il ne fait pas partie de ma bande d’amis belges, mais il n’en est pas loin: Guy Bernard Cadière, Maurane, Lafontaine… C’est un homme à qui on a envie d’ouvrir ses portes.

Comment s’est passé le tournage ?

Ils sont venus à la maison avec une petite équipe pendant quelques jours et moi j’avais invité des copains: Jacques Weber, Philippe Lafontaine, le duo suisse Aliose, Bruno Guglielmi et sa belle Magda la photographe…

Votre maison, c’est une maison ouverte, un peu comme la maison bleue de San Francisco ?

C’est un moulin, mais par rapport à la maison bleue, il y a plein de choses qui changent… (rires) J’ai acheté cette maison en 1978 pour pouvoir y mettre mon cheval, qui était un mâle non castré puisqu’à l’époque je pratiquais la haute école portugaise. Donc j’ai acheté une prairie avec une maison dessus (sourire).

Vous montez encore à cheval ?

Non, c’est fini. Quand on tombe à 40 ans, on remonte. Mais si on tombe à 70 ans, c’est pas sûr qu’on remonte (rires). Vous savez, quand on a pratiqué l’équitation à un certain niveau, quand on a dansé avec un cheval, on se fait ch… en promenade.

L’équitation aurait pu prendre le dessus sur votre carrière musicale ?

À un moment, Nuno Oliveira avait dressé un cheval pour que je fasse du cirque, oui… Mais cela n’a jamais pris le dessus. La musique a toujours été devant.

Dans ce documentaire, on évoque une série de personnes qui ont été importantes pour vous, au premier rang desquelles il y a évidemment Brassens. Vous venez d’ailleurs d’entamer une nouvelle tournée où vous jouez à nouveau ses chansons…

Oui, mais c’est un spectacle différent de ce que j’ai pu faire avant, où j’avais des cahiers avec des chansons numérotées et les gens pouvaient choisir. Cette fois, j’ai un programme, je suis accompagné de trois musiciens et je ne joue pas de guitare. Il a fallu que j’attende d’avoir la septantaine pour prendre ce plaisir (NDLR: lire ci-dessous)

En une semaine, nous sommes devenus ringards: « Qui c'est ces petits cons qui chantent du Reggiani ? »

On voit aussi que Moustaki a eu un grand rôle à vos débuts…

Moustaki, il n’était pas connu quand je suis allé chez lui avec ma sœur Catherine. Il avait juste écrit Milord pour Piaf en 1959. Il avait ses droits d’auteur et il était content comme tout. Il vivait dans l’Île Saint-Louis et chantait une fois par semaine chez Bernadette. Et le reste du temps, il draguait les filles et faisait de la moto. Il n’avait pas encore écrit Le Métèque, mais il avait déjà quelques chansons comme, Joseph, Il est trop tard, Le facteur… Comme il trouvait ma sœur jolie, il nous a ouvert ses tiroirs. Et pendant deux ans, on a fait les cabarets avec un répertoire de rêve. Après, il les a données à Reggiani et en une semaine, nous sommes devenus ringards: "Qui c’est ces petits cons qui chantent du Reggiani ?" (rires) Du coup, il a fallu se mettre à écrire.

Avec un peu plus tard l’appui de Jacques Bedos…

C’était un mec… Il est mort à 99 ans en 2017 je crois. C’était un vrai directeur artistique. Pour lui, les chanteurs étaient un peu comme des plantes qu’il soignait et qu’il faisait pousser. Je l’ai rencontré à la Rose d’or d’Antibes en 1966 je crois… Avec ma sœur, on chantait La Ballade de Nulle Part de Georges Moustaki et après le show, on n’avait pas de rond pour remonter à Paris. Catherine s’est vite trouvé quelqu’un avec une Jaguar pour remonter et je me suis retrouvé seul avec les bagages, les guitares… J’ai fait le tour de toutes les soirées pour trouver quelqu’un qui remontait sur Paris et c’est comme ça que j’ai rencontré Jacques Bedos, qui repartait le lendemain à 8 h. J’ai vomi tous les cinquante kilomètres, puis je me suis endormi à hauteur de Lyon et je me suis réveillé place Clichy. Cela a été le premier contact que j’ai eu avec Jacques, sous le signe de la gerbe (rires).

J’attends toujours les disques de Souchon ou de Cabrel avec autant d’impatience…

Dans le documentaire, Daniel Auteuil dit de vous que vous êtes le chef de fil des auteurs-compositeurs…

je n’étais pas le chef de file, j’étais plutôt le premier d’une nouvelle génération. Parce que j’ai commencé jeune. Je me suis fait connaître à 23 ans. Avec Souchon ou Cabrel, on a tous un peu près le même âge. Mais je pense qu’il n’y a pas de chef dans cette file-là. On a la chance de se respecter beaucoup. J’attends toujours les disques de Souchon ou de Cabrel avec autant d’impatience…

Vous avez tissé des liens d’amitié avec beaucoup de monde…

Oui. C’est l’humanitaire qui nous a réunis: Les Enfoirés, Sol en si… Ça, cela a été un truc très fort. Au départ, nous étions six avec Jonasz, Souchon, Cabrel, Maurane et Catherine Lara. Après, Zazie est arrivée et cela nous a boostés… Le principe du 1er album de Sol en si, c’était de revisiter le répertoire des uns et des autres. C’était bien… Quand on vit ensemble, quand on fait des tournées ensemble et qu’on se retrouve le matin à l’hôtel, c’est différent d’un plateau télé.

Les Enfoirés, vous avez arrêté en 2018…

Oui, place aux jeunes ! Jean-Jacques Goldman s’est arrêté à 65 ans et moi j’ai arrêté l’année d’après. Avant, c’était un spectacle filmé. Après, c’est plus une émission de télé où je trouvais moins ma place. Mais c’est toujours très bien. Ce n’est pas demain que la pauvreté sera abolie, donc il faut que les jeunes continuent de s’emparer de cette opération et l’adapte à leur temps.

Je n’écris pas tout le temps, j’écris quand j’ai quelque chose à dire et pour avoir quelque chose à chanter.

Dans le film, vous dites que vous n’avez pas de chanson en stock dans vos tiroirs…

Oui, je travaille à flux tendu (rires) Je n’écris pas tout le temps, j’écris quand j’ai quelque chose à dire et pour avoir quelque chose à chanter. Et je n’écris pas lors d’une tournée. Cela m’est arrivé lorsque j’étais plus jeune de penser à une chanson que j’étais en train de faire pendant que j’en chantais une autre. C’est un moment de solitude sur scène… Donc j’évite. Quand je finis une tournée, je prends une année sabbatique et puis je m’y colle… Et généralement après 18 mois c’est fini.

Cela veut dire que vous êtes en train d’écrire ?

Non, car pendant le Covid, j’ai écrit un bouquin en prose… Mais je commence à avoir des micros dans le cerveau, comme dit Souchon.

Vous avez 50 ans de carrière. Vous n’avez pas fêté ça d’une façon particulière ?

Non… Enfin, si, ce documentaire, c’est tout de même pour marquer le coup. C’est d’ailleurs comme ça que le réalisateur m’a abordé. Mais moi, je ne suis pas très anniversaire. Et puis je ne garde que les bons souvenirs, donc ça va…

J’aurais bien essayé d’être chirurgien, pour voir (rires).

Vous auriez la possibilité de changer quelque chose dans votre carrière, ce serait quoi ?

J’aurais bien essayé d’être chirurgien, pour voir (rires). Je pense à ça car j’aime beaucoup Guy Bernard Cadière, que je l’ai vu opérer et j’ai trouvé ça admirable. C’est d’ailleurs un sujet de débat entre lui et moi, car je lui dis souvent "Toi au moins, tu fais un métier utile." Mais il m’a montré des baffles dans sa salle d’opération et il m’a répondu: "Moi s’il n’y a pas de musique, je n’opère pas."

Vous avez l’impression d’être un imposteur ?

Oui, souvent.

Mais pourtant, une chanson peut changer une vie ?

Oui, mais l’effort vient de celui dont la vie change. Et cela aurait pu être avec une autre chanson…

