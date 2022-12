À la télé ce vendredi: l’histoire du petit écran est aussi une affaire de femmes

S’imposer dans un monde d’hommes a été compliqué, comme en témoigne d’ailleurs une interview de Pierre Bellemare réalisée en 1975 par Anne Sinclair. Lorsqu’elle l’interroge sur le peu de femmes présentes dans son équipe, il répond: "C’est difficile de trouver une femme animatrice. […] Et puis cela ne me semble pas être totalement un métier féminin." Des propos qui font bondir aujourd’hui, mais qui passaient crème à l’époque.

Cela n’a heureusement pas empêché certaines de ces dames de devenir des vedettes du petit écran, d’autres d’imaginer des concepts d’émission qui sont toujours à la mode aujourd’hui. Jacqueline Joubert, épouse de Georges de Caunes et maman d’Antoine, a par exemple celle qui a inventé le talk-show, avec l’émission Rendez-vous avec…, en 1954. C’est aussi elle qui a découvert Dorothée, propulsée à la présentation de Récré A2 en 1978. Le début d’une belle carrière télévisuelle et dans le cœur des enfants jusqu’en 1997 et la fin du Club Dorothée sur TF1.

Catherine Langeais, elle, a lancé la toute première émission culinaire, en 1954. Art et magie de la cuisine, qu’elle co-présente avec Raymond Oliver chef triplement étoilé du Grand Véfour à Paris, restera à l’antenne pendant treize ans.

Quant à Maritie Carpentier, elle a mené une carrière très active de productrice. Avec son mari Gilbert, elle a été la reine des émissions de variétés avec Top à…, Numéro 1 puis Formule 1, émissions regardées par 15 millions de Français. Ils arrivent à attirer toutes les stars, ravies de partager ensemble leurs chansons dans des décors somptueux, et qui acceptent même de se déguiser pour l’occasion.

Femmes de l’ombre ou sous la lumière des projecteurs, des speakerines des années 1950 aux productrices visionnaires, ces pionnières ont montré le chemin aux animatrices et journalistes d’aujourd’hui.

France 3, 21.10