À la télé ce jeudi soir: la saison 6 de "La guerre des trônes" vue par Bruno Solo

Dans la saison 3, Bruno Solo racontait les règnes de deux très grands rois de France: Henri IV et Louis XIII. Alors que dans la quatrième saison, il était essentiellement question de Louis XIV. Enfin, la saison dernière apportait un éclairage sur la fin du règne du Roi-Soleil et décryptait une période méconnue et pourtant essentielle de notre histoire, la Régence, avant d’aborder la première partie du règne de Louis XV, particulièrement riche en événements.

Avec la participation de Stéphane Plaza

En cette fin d’année, Bruno Solo revient avec le sixième chapitre de cette saga historique qui s’attardera sur la période allant de 1757 à 1788, l’une des périodes les plus tumultueuses de l’histoire de France.

Accablé par les impôts et les guerres, le peuple français est en colère, pendant que le jeune Louis XVI grandit à l’ombre de son grand-père et fait la rencontre de sa future femme, Marie-Antoinette. La première véritable "guerre" mondiale " éclate. Les États-Unis d’Amérique deviennent une puissance indépendante et la Russie joue un rôle clé dans la politique européenne.

Depuis les châteaux de Versailles, Fontainebleau et Breteuil, et dans sa désormais célèbre "salle de la carte", Bruno Solo, décrypte les intrigues, les affaires d’espionnage, les jeux de pouvoir et d’influence qui s’exercent en Europe au XVIIIe siècle et pose une question essentielle: apprenons-nous vraiment de nos erreurs passées ?

France 5, 21.00