Gérard Mordillat ( Corpus Christi, Jésus et l’islam, Travail, salaire, profit) et Christophe Clerc ont interrogé des chercheurs de différentes disciplines, philosophes, juristes, historiens, de différentes cultures sur les aspects de la propriété. A commencer par l’origine de la notion de propriété, pas si ancienne que ça.

L’un de ses grands théoriciens, le philosophe anglais John Locke parle, au 17e siècle, de propriété sur soi-même et, de ce fait, d’un droit naturel sur le fruit de son travail. Une notion qui a été fixée dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen à la Révolution française et développée par les Lumières. Mais elle est bien différente de la conception anglo-saxonne qui ne la reconnaît pas comme un droit naturel.

En Amérique latine, des Constitutions établissent sa fonction sociale, notamment pour les grands propriétaires terriens: la propriété doit ainsi subvenir au bien-être de la société. En Afrique, elle établit souvent un lien entre l’individu et un collectif intertemporel.

Le corps, un capital comme les autres ?

Bon, ok pour les biens, mais comment la notion de propriété s’applique-t-elle aux questions du corps, du travail, de l’intelligence ou de la nature?

La série, en quatre épisodes, insiste sur l’exemple le plus cruel: l’idée du corps comme capital. "Elle défendue par les libertariens, et notamment l’économiste Gary Becker, qui plaident pour un marché régulé des organes, dit Gérard Mordillat à Arte. Concrètement, les plus pauvres en seraient réduits à se vendre pour les plus riches. Heureusement, des interdits éthiques subsistent. Par ailleurs, se demander si l’on est propriétaire de son corps va, en cascade, amener à réfléchir sur la prostitution, la procréation assistée, la vente du sang et donc sur la propriété du corps d’un autre: l’esclavage..."

