Invité d’Anne-Laure Coudray, l’artiste français a ainsi profité de son passage dans le célèbre JT pour revisiter la bande-son de l’émission. Résultat des courses ? Un remix inspiré de la rumba congolaise, plus suave et dansant que l’original.

Et puisque @GIMS ne fait pas les choses à moitié, il a aussi réorchestré le générique de fin du JT "pour plus de légèreté"... Résultat, on a envie de danser 💃 ! Laissez-vous porter dans #LE20H d'@ACCoudray 👇 pic.twitter.com/tcN6faidvI — TF1Info (@TF1Info) December 11, 2022

Dans une autre version, non diffusée à l’antenne, Gims avait apporté une touche plus classique encore au générique du 20H de TF1. Dans ce premier jet, plus formel, piano, percussions et chœurs dominaient.

Le 02 décembre dernier, Gims a sorti son nouvel album, « Les dernières volontés de Mozart », dans lequel il rend notamment hommage au compositeur autrichien.