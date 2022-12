Johnny Hallyday est décédé voilà 5 ans, le 5 décembre 2017, et en plus d’une expo au Heysel qui va démarrer le 20 décembre, on a droit à ce documentaire tout neuf de William Karel qui raconte les 20 ans de vie commune de Johnny et Laeticia, avec son échec à Las Vegas, sa renaissance artistique, l’adoption de ses filles, tout cela jusqu’à ses derniers jours auprès des siens.

2.Mardi 13 : « The Current war » - Club RTL, 20H05

À l’heure où l’électricité et surtout son coût sont devenus notre cher souci, voilà un film particulièrement intéressant, sous -titré "les pionniers de l’électricité" qui relate comment, au XIXe siècle, l’invention de l’ampoule ou du courant alternatif ont été des enjeux économiques gigantesques pour…la planète. Et combien Edison, mais aussi ses concurrents Westinghouse ou...Tesla se sont livrés une concurrence acharnée.

3.Mercredi 14 : « ABBAmania, 50 ans de tubes cultes » - TMC, 21H25

Depuis 50 ans, les quatre Suédois du groupe ABBA ont vendu 400 millions d’albums, livrant aussi plusieurs dizaines de tubes qu’on a encore tous dans l’oreille. Malgré plusieurs décennies de séparation, ils ont réussi à trouver le secret de l’éternité avec des comédies musicales, des films et les concerts sous forme d’hologrammes. L’an dernier, ils ont même refait un album et de nouvelles chansons.

4.Jeudi 15: «La guerre des trônes» - France 5, 21 heures

Dans cette série mi-docu, mi-fiction, le comédien Bruno Solo relate "la véritable histoire de l’Europe". De la Guerre de 100 ans au milieu du XVIII, il en relate avec un ton un peu canaille, les enjeux de pouvoir, les ambitions et les passions humaines qui ont façonné les nations européennes. Car bien des intrigues ont déchiré les diverses dynasties, le trône de France étant au cœur de toutes les convoitises.

5.Vendredi 16: «Le temps d’une histoire» - La Une, 20 h 52

En théorie, et pour la première fois dans l’histoire de la Belgique, une princesse deviendra reine des Belges et ce sera Élisabeth. Mais avant elle, ce sont 10 autres filles de rois qui ont connu des destinées parfois glorieuses mais le plus souvent tragiques, entre ambitions contrariées ou amours décevantes, ainsi la princesse Charlotte, éphémère impératrice du Mexique. Un numéro spécial "Princesse de Belgique", entre bonheurs et malédictions.