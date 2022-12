Saison 14 de Top Chef: un candidat belge et trois brigades seulement

Dès le 2e prime, Hélène Darroze accueillera les deux premiers candidats éliminés et leur proposera de sauver leur place autour d’une épreuve imposée. Le gagnant pourra rester dans le concours et affronter le candidat éliminé suivant… Ce concours parallèle durera jusqu’aux quarts de finale, où Hélène Darroze et son candidat entreront en lice.

Cette nouvelle règle signifie aussi que l’émission en prime time sera plus courte, et qu’elle ne comportera plus d’épreuve de la dernière chance. Le perdant de la deuxième épreuve en plateau sera éliminé.

Du côté des candidats, ils sont à nouveau seize à concourir (12 garçons, 4 filles, dont Sarika, la gagnante d’Objectif Top Chef). Parmi eux, on retrouvera un candidat belge sur lequel on lèvera le voile bientôt.

Quant aux épreuves, elles alterneront entre grands classiques et nouveautés (la boîte noire deviendra blanche et veillera à ce que les candidats utilisent tous leurs sens ; les chefs participeront à la guerre des restos).