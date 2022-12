Une longue soirée "bonne humeur" qui couvre non pas l’année écoulée mais pas moins de 40 années de télé française. Au menu, dérapages, gaffes et séquences perturbées, séances de fous rires en direct, candidats bizarres, étranges, foireux ou géniaux des jeux de Nagui et autres Chiffres & lettres, épreuves les plus folles de Fort Boyard, mésaventures des tournages de séries devenues "cultes". À la présentation, Bruno Guillon.

2.Samedi 10: «La véritable histoire de d’Artagnan» - ARTE, 20 h 50

Depuis la parution en 1 844 des Trois mousquetaires, d’Artagnan bénéficie d’une renommée inégalable. Il n’est pourtant pas une fiction. L’impétueux Gersois, escrimeur de génie au caractère de cochon a bel et bien existé, venu à Paris pour échapper à la misère. Histoires et biographes apportent dans ce documentaire leur expertise pour compléter un ensemble très fourni d’archives, de témoignages d’époque et d’extraits… de films.

3.Samedi 10: «Retour aux sources» - La Trois, 20 h 35

Dans "Retour aux sources", Élodie de Sélys diffuse le documentaire "Nelly et Nadine", qui revient sur l’histoire d’amour interdite entre deux prisonnières du camp de Ravensbrück.

HIstoire incropable de deux femmes qui se sont rencontrées dans un camp de concentration nazi.

En 2007, le réalisateur Magnus Gertten visionne des images d’archives datant de 1945 qui montrent des survivantes des camps de concentration nazis à leur arrivée à Malmö en Suède. survivants des camps de concentration de l’Allemagne nazie ont été secourus et amenés à Suède. "Dans le port de Malmö, ces survivants ont fait leurs premiers pas vers la liberté, raconte-t-il dans le dossier de presse. Je suis devenu fasciné par les visages dans le matériel, les survivants nouvellement libérés qui se tenaient dans le port de ma ville natale. Je me suis demandé: serait-il possible d’identifier ces survivants, presque 70 ans plus tard ?" C’est le début de longues recherches, qui donneront naissance à deux documentaires. Le premier, Harbour of Hope, raconte la façon dont la ville suédoise a pris soin des survivants en 1945. Quatre ans plus tard, en 2015, Magnus Gertten réalise Every Face Has a Name, qui raconte son parcours pour identifier les personnes qui sont filmées.

Amoureuses dans l’horreur des camps nazis

Parmi elles figure Nadine Hwang. "L’une des personnes les plus énigmatiques des images du port était une femme d’apparence chinoise, debout contre une clôture en bois vêtu d’un uniforme de camp rayé. Elle avait un visage très sérieux, contrairement à beaucoup d’autres qui étaient ouvertement heureux de leur libération et de leur arrivée en Suède", raconte le réalisateur. Grâce à un appel à témoins sur les réseaux sociaux et la diffusion de son film à Paris, il va découvrir la relation entre Nadine Hwang et la cantatrice belge Nelly Mousset-Vos. "J’ai eu la chance d’avoir une histoire d’amour entre les mains. Deux femmes qui tombent amoureuses dans une caserne du camp de Ravensbrück, ce qui leur donne la force d’endurer les horreurs des camps nazis."

Les derniers mois de la guerre, elles furent séparées mais réussirent ensuite à se retrouver. Elles décidèrent de partager leur vie tout en gardant leur relation secrète vis-à-vis de leur famille et de leurs amis. "La révélation de l’histoire d’amour est au cœur du film. Au début de notre film, Sylvie Bianchi n’est pas au courant de l’ampleur de la relation amoureuse de Nadine et Nelly. Lorsque le voyage se termine, elle a compris le pouvoir de leur relation et leur lutte pour être fidèle à eux-mêmes."

Diffusé dans le cadre de l’émission Retour aux sources présentée par Élodie de Sélys, ce documentaire sera suivi d’un débat avec Valérie Pirotte (fille de Mamine Pirotte), dont la grand-mère a été en captivité à Ravensbrück et l’historienne Claire Pahaut, spécialiste de la résistance des femmes et auteur du livre Ces Dames de Ravensbrück.

4.Dimanche 11 : « Drôle de famille » - Club RTL, 19H50

Virginie Hocq, une des humoristes spécialisées dans le décalé familial. ©RTL Belgium

Dans la lignée des Drôles de Belges proposés la semaine dernière, voici Drôles de famille qui constate que la famille et ses péripéties demeurent une source d’inspiration inépuisable pour les humoristes. On retrouve donc dans cette émission présentée par Sophie Pendeville les humoristes Véronique Gallo, Virginie Hocq, Arnaud Ducret, Gad Elmaelh, Anne Roumanoff et quelques autres, dans des sketches qui décomplexent quant à la vision de la famille parfaite.

5.Dimanche 11 : « Bugatti, l’ivresse de la vitesse » - ARTE, Oh05

Les Bugatti, créé par la famille...Bugatti, des gens créatifs et qui avaient beaucoup de talents. ©© Oliver Bätz

"Bugatti", un nom associé aux belles autos, au luxe et aux records de vitesse. Ce docu raconte l’histoire de la famille de passionnés à l’origine de cette légende. Nous voilà à la fin du XIXe siècle avec un architecte et décorateur inspiré, Carlo Bugatti, qui a deux fils, Ettore, constructeur de voiture, et Rembrandt, sculpteur. Au fil des années, les voitures qui vont sortir des ateliers Ettore Bugatti vont s’illustrer d’une part par leur style original et racé, ensuite par leurs performances dans les compétitions.