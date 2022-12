La Belge Adelina éliminée du «Meilleur pâtissier» aux portes de la finale: «C’est le mental qui a joué»

Opposée à Benjamin, en couple avec la demi-finaliste virtonaise de l’émission, et Nils, la jeune femme, désignée favorite de la finale après avoir obtenu cinq tabliers bleus au cours de la saison, s’est logiquement imposée.

Déjà lauréate du concours de jeunes talents « En route pour le Meilleur pâtissier », Manon remporte donc un deuxième titre sous la tente de M6.

Désormais, Manon envisage de « faire des ateliers, ouvrir une chaîne YouTube » pour continuer de partager sa passion sur les réseaux sociaux « et éventuellement ouvrir un salon de thé dans le futur », explique-t-elle dans une interview accordée à « Ciné Télé Revue ». « Puis, cette victoire m’a permis d’écrire un livre de recettes. Dedans, on y retrouve mes créations du « Meilleur pâtissier », mais pas que. Majoritairement, ce sont des recettes exclusives, dont des recettes « healthy ». Cela correspond bien à mes aspirations en termes de pâtisserie, d’autant plus que j’étudie la diététique. »